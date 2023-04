„Blitzermarathon“: 50.000 Kontrollen am Freitagvormittag

Im Rahmen des sogenannten Speedmarathons sind in Brandenburg am Freitag tausende Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt worden. Zwischen Mitternacht und 12 Uhr hätte die Polizei die Geschwindigkeit von über 50.000 Fahrzeugen an 88 Kontrollorten im Land gemessen, teilten die Beamten am Freitagnachmittag mit. Dabei seien etwa 2000 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden.