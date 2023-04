"Letzte Generation" in Berlin heute: Demo aufgelöst – Sperrungen aufgehoben

Klimaaktivisten der "Letzten Generation" setzen ihre Blockaden in Berlin fort. In Friedrichshain kam es deswegen zu Stau. Die News.

Klimaaktivisten der "Letzten Generation" setzen ihren Blockaden auch am Freitag fort

Etwa 200 Aktivisten waren auf der Karl-Marx-Allee zum Alexanderplatz unterwegs

Die Lage auf den Berliner Straßen und Autobahnen erfahren Sie hier live im Newsblog

Berlin. Die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" wollen Berlin "zum Stillstand" bringen: Angekündigt sind umfangreiche Blockaden und Demos bis Anfang Mai. 800 Aktivisten haben sich laut Angaben der Klimaschützer dafür gemeldet.

Wo gibt es aktuell Blockaden? Welche Straßen sind gesperrt? Auf welchen Autobahnen kommt es zu Staus? Wie reagieren Berlins Autofahrer auf die erneuten Proteste? Was unternimmt die Berliner Polizei gegen die Klebe-Aktionen? Auf welche Strecke läuft der Verkehr wieder? Alle News zur "Letzten Generation" lesen Sie in diesem Liveblog.

"Letzte Generation" aktuell in Berlin: Demo beendet, Sperrungen aufgehoben

Anhänger und Mitglieder der Letzten Generation ziehen bei einem Protestmarsch vom Frankfurter Tor in Richtung Alexanderplatz.

Foto: Paul Zinken/dpa

15.10 Uhr: Der spontane Demonstrationszug der "Letzten Generation" ist laut Polizei aufgelöst worden. Wie die Einsatzkräfte bei Twitter mitteilten, sei die Versammlung vor dem Haus der Statistik am Alexanderplatz beendet worden, Sperrungen im Umfeld wurden aufgehoben.

In Absprache mit der Versammlungsleiterin wurde die Versammlung bereits vor dem Haus der Statistik beendet und unsere Verkehrsmaßnahmen wurden eingestellt.#b2104 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 21, 2023

Polizei schützt Presseball und FDP

14.25 Uhr: Angesichts angekündigter Störaktionen der "Letzten Generation" will die Polizei Großveranstaltungen mit Politikern besonders schützen. Das gelte etwa für den Bundespresseball am heutigen Freitagabend im Hotel Adlon und den FDP-Parteitag am Freitag und Samstag, hieß es von der Polizei. So sollten am Pariser Platz nahe dem Adlon am Freitagabend zusätzlich Polizisten postiert werden, bevor am frühen Abend die rund 2000 Ballgäste, darunter prominente Politiker, eintreffen. Gegen den FDP-Parteitag hatte auch die Klimabewegung Fridays for Future Proteste angekündigt.

Klimaaktivisten starten Marsch aufs Brandenburger Tor

Klimaaktivisten am Frankfurter Tor.

Foto: Maja Hitij/Getty Images

13.20 Uhr: Aktuell laufen laut Polizei Berlin ca. 200 Menschen auf der Karl-Marx-Allee über den Alexanderplatz Richtung Brandenburger Tor. Die Karl-Marx-Allee ist stadteinwärts blockiert. Es gibt Stau im gesamten Umfeld.

#Polizeieinsatz am Frankfurter Tor in #Friedrichshain! Die Karl-Marx-Allee ist aktuell stadteinwärts blockiert. #STAU im gesamten Umfeld! — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) April 21, 2023

Landesbischof wirbt für Dialog mit Klimaaktivisten

12.58 Uhr: Der evangelische Landesbischof Christian Stäblein hat für Dialog mit Klimaaktivisten geworben. „Rechtsbruch wird weder unterstützt noch legitimiert“, erklärte Stäblein zum Auftakt der Landessynode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO). „Aber die Sorgen wahrzunehmen, das Gespräch zu suchen, die Brücken zu bauen, das ist unsere Aufgabe.“

Die Klimagruppe Letzte Generation hatte diese Woche mehrfach die evangelische St. Thomas-Kirche in Kreuzberg für Versammlungen genutzt. Der Bischof betonte, es sei richtig, Gesprächsräume zu eröffnen. Er sei erschrocken „über die Aggressionen, mit der im Moment in manchen Medien auf die engagierten Menschen losgegangen wird“.

Justizminister und ADAC-Präsident kritisieren „Letzte Generation“

9.25 Uhr: Angesichts der vermehrten Blockaden in Berlin wird die Kritik an der „Letzten Generation“ lauter. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sagte, letztlich schadeten die Klimaaktivisten mit ihrem Vorgehen ihrem Anliegen. ADAC-Präsident Christian Reinicke sagte, die Protestformen verärgerten zahlreiche Menschen. Man habe die Ziele verstanden, argumentierte er: „Sie müssen sich nicht festkleben und Kartoffelbrei auf Kunstwerke werfen.“ Minister Buschmann sagte dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“, die „Letzte Generation“ habe „überzogene, aggressive Vorstellungen von der Durchsetzung ihrer Ziele“. Mit Straftaten werbe man nicht für Klimaschutz.

Bundesverkehrsminister Wissing trifft "Letzte Generation" am 2. Mai

8.25 Uhr: Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Vertreter der "Letzten Generation" wollen sich am 2. Mai treffen, um über Klimaschutz zu sprechen. Die "Letzte Generation" habe ihn um das Gespräch gebeten, sagte der FDP-Politiker dem Sender RTL/ntv am Donnerstag. Die Gruppe bestätigte der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage das Treffen. Wie viele Aktivisten zu dem Gespräch ins Ministerium in Berlin kämen, sei noch nicht klar. Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums äußerte sich am Freitag auf Nachfrage nicht näher dazu, ob bei dem Gespräch eine Vereinbarung erzielt werden soll oder welche konkreten Ziele damit verbunden werden. Er wolle dem Gespräch nicht vorgreifen, sagte er. Wissing treffe die Mitglieder, um seine Argumente darzulegen. Zuvor hatten die Aktivisten Wissing per Twitter zu einem Treffen aufgefordert - nach eigenen Angaben zum wiederholten Male. „Herr Wissing: Wir möchten reden“, schrieb die Gruppe. „Über Klimaschutz reden und ringen: ja. Über Blockaden anderen den eigenen Willen aufzwingen: nein!“, twitterte Wissing wenige Stunden später. Darüber wolle er mit der Gruppe sprechen.

"Letzte Generation" in Berlin – News vom 20. April: Bislang kleinere Aktionen und Farbattacke in Berlin

14.14 Uhr: Die Berliner Polizei warnt Autofahrer davor, Klimademonstranten von der Straße zu ziehen. Auf Twitter postete sie: "Auch wenn Sie sehr in Eile sind und sich über die Einschränkungen ärgern. Wer versucht Menschen gewaltsam von der Straße zu ziehen, kann sich strafbar machen. Die Abwehr von Gefahren für alle Beteiligten ist alleinige Aufgabe der Polizei."

Auch wenn Sie sehr in Eile sind und sich über die Einschränkungen ärgern. Wer versucht Menschen gewaltsam von der Straße zu ziehen, kann sich strafbar machen.

Die Abwehr von Gefahren für alle Beteiligten ist alleinige Aufgabe der Polizei. — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 20, 2023

13.24 Uhr: Bislang gab es vor allem kleinere Aktionen der "Letzten Generation". Während sich vor der Oper knapp 30 Aktivisten auf die Straße setzten, schütteten sie am Donnerstag orangene Farbe vor den Eingang einer Lobby-Veranstaltung in Berlin-Moabit, an der auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teilnehmen sollte. Scholz hatte allerdings zuvor abgesagt. Größere Störungen in der Hauptstadt blieben zunächst aus.

Die Farbattacke traf gegen 10.30 Uhr die Jahrestagung des Lobbyverbandes der „Familienunternehmer“ in den Bolle-Festsälen. Neben dem Eingangsbereich und der Fassade des Gebäudes sei auch ein Wachmann von Farbspritzern im Auge getroffen und leicht verletzt worden, sagte eine Sprecherin des Verbandes. Ein Reinigungsdienst entfernte die Farbe am Mittag.

"Letzte Generation" blockiert Bismarckstraße - Autofahrer wütend

9 Uhr: Demonstranten der "Letzten Generation" haben am Donnerstagmorgen an der Bismarckstraße in Charlottenburg den Verkehr lahmgelegt. Mehrere von ihnen setzten sich vor der Deutschen Oper Berlin auf die Straße. Ein Video bei Twitter zeigt, wie wütende Autofahrer versuchen, die Demonstranten von der Straße zu ziehen und sich wütende Diskussionen liefern.

Es geht los. #LetzteGeneration startet ihre Berlin-Aktionen. Und es eskaliert sofort pic.twitter.com/TGG08mwSrF — Erik Peter (@retep_kire) April 20, 2023

Eine weitere Blockade soll es direkt am Großen Stern auf der Straße des 17. Juni geben. In Höhe des Sowjetischen Ehrenmals habe die Polizei verhindert, dass sich Aktivisten auf der Straße festklebten. Nach Angaben der Berliner Polizei befanden sich dort rund 50 Menschen.

Klimaaktivisten starten Protestmarsch am Brandenburger Tor

8.50 Uhr: Klimaschutz-Aktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Donnerstagmorgen erneut einen Protestmarsch gestartet. Rund 30 von ihnen zogen nach Angaben eines dpa-Reporters auf der Straße des 17. Juni in langsamem Tempo vom Brandenburger Tor in Richtung Siegessäule und behinderten so den Verkehr. Der Berliner Polizei lagen noch keine Informationen zu der Protestaktion vor.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin soll sich am Inge-Beisheim-Platz in Mitte, in der Nähe des Potsdamer Platzes, eine Person an einem Reisebus festgeklebt haben. Auch vor der Deutschen Oper haben sich Aktivisten festgeklebt, der Kaiserdamm ist stadtauswärts gesperrt.

"Letzte Generation" in Berlin – die News vom 19. April: Klimaaktivisten am Brandenburger Tor angekommen

17.31 Uhr: Die Demo der Letzten Generation setzt sich auch im Regen fort. Nach einem ruhigen Umzug durch die Innenstadt haben sich die Aktivisten mit ihren Bannern (etwa „Mehr Demokratie: Gesellschaftsrat jetzt!“) vorm Brandenburger Tor postiert. Hier angekommen zerstreut ich das Feld der Protestierenden unter dem Eindruck von Wind und Wetter allmählich. Viele Demonstranten verlassen den Zug.

Vom Alexanderplatz hatte sich der Demozug der Letzten Generation bis zum Brandenburger Tor bewegt. Hier löste sich das Protestgeschehen allmählich im Dauerregen auf.

Foto: Marc R. Hofmann

Demozug auf der Karl-Liebknecht-Straße

16.16 Uhr: Nach einer Umrundung des Alexanderplatzes bewegt sich der Demozug jetzt auf der Karl-Liebknecht-Straße weiter. Zu weiteren Zwischenfällen kam es bislang nicht.

Der Demozug der Letzten Generation brach am Mittwochnachmittag vom Alexanderplatz auf.

Foto: Marc R. Hofmann

Zustimmung und Ablehnung für Demonstranten

15.12 Uhr: Während die Demonstranten durch die Stadt ziehen, verteilen sie Flyer. Fußgänger und Radfahrer nehmen sie an, nicken vielfach zustimmend. Von Seiten motorisierter Teilnehmer kommt eher Ablehnung. Ein Motorradfahrer hält auf der Kreuzung, dreht seine Maschine mehrfach hoch, ehe er weiterfährt. Ein Mann aus einem Transporter ruft: „Geht arbeiten, Ihr Schweine.“

Friedliche Demo auf der Alexanderstraße

14.54 Uhr: Ungefähr 40 Aktivisten der sogenannten Letzten Generation bewegen sich gerade begleitet von der Polizei friedlich auf der Alexanderstraße in Richtung Innenstadt. Derweil kommt es zu einzelnen Blockadenetwa an der Schillingbrücke und der Köpenicker Straße.

Die Polizei blockiert die Aktivisten an der Ecke Alexanderstraße/Karl-Marx-Allee. Es kommt zu Rempeleien.

Polizisten blockieren den Demonstrationszug der "Letzten Generation".

Foto: Marc Hofmann

Protestmärsche in der Innenstadt

14.18 Uhr: Laut der "Letzten Generation" finden zurzeit Protestmärsche in der Innenstadt statt. "Dutzende engagierte Bürger:innen haben sich auf große Straßen begeben und bewegen sich – mit Warnwesten und Bannern bekleidet – in Protestmärschen langsam durch die Berliner Innenstadt", heißt es in einer Mitteilung der Gruppe.

Auch auf der Köpenicker Straße sind Demonstranten unterwegs: Langsam ziehen die Demonstranten die Straße hinunter. Immer wieder lösen sich Gruppen daraus und setzen sich auf die Fahrbahn. Das bindet begleitende Polizisten.

Demonstranten der "Letzten Generation" ziehen die Köpenicker Straße entlang.

Foto: Patrick Goldstein

Polizei verhindert Blockade-Aktion

14.07 Uhr: Auf der Schillingbrücke versuchen Demonstranten der "Letzten Generation" die Fahrbahn zu blockieren. Polizisten schieben sie schnell aus dem Weg.

Auf der Schillingbrücke blockieren Demonstranten der "Letzten Generation" die Fahrbahn. Ein Demonstrant erklimmt ein Polizeiauto. Zwei Polizisten legen ihm Handfesseln an.

Foto: Patrick Goldstein

Ein Aktivist erklimmt das Dach eines Polizeifahrzeugs. Ein Polizist ruft 'Klebt'. Doch der Aktivist kommt wohl nicht mehr dazu, sich zu fixieren. Zwei Beamte legen ihm Handfesseln an.

SPD-Politikerin Mast: „Klimaschutz kann man nicht erpressen“

12.11 Uhr: Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, hat die Aktionen der Klimagruppe Letzte Generation scharf kritisiert: „Klimaschutz kann man nicht erpressen“, sagte sie am Mittwoch in Berlin. Die bisherigen Aktionen der Aktivisten haben aus ihrer Sicht zu mehr Spaltung und Wut im Land geführt.

„Klimaschutz mit der Brechstange ist der falsche Weg“, betonte Mast weiter. Für ambitionierten Klimaschutz brauche es nämlich die Akzeptanz in der Bevölkerung. Anstatt mit Wut zu spalten, müssten kluge politische Antworten gefunden werden.

Vor Klima-Protesten: etwa 100 Polizisten im Einsatz

11.53 Uhr: Wegen der angekündigten Proteste sind nach Angaben der Berliner Polizei rund 100 Beamte im Einsatz. Bisher seien noch keine Störaktionen festgestellt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwochvormittag. Nach Angaben der Gruppe planen bis zu 800 Aktivisten in den nächsten Tagen in der Hauptstadt zunächst Aktionen und Blockaden im Regierungsviertel.

Vorbereitungen beginnen am Mittwoch in Kreuzberg

Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" blockieren den Verkehr in Berlin (Archivbild).

Foto: Tobias Schwarz/afp

12.30 Uhr: Nach einer Reihe von Ansprachen von langjährigen Aktivisten an die Zuhörer in der Kirche erhalten interessierte Neulinge Informationen auf der Wiese davor. Es geht um die bevorstehenden Protestformen, um Umzüge und Sitzblockaden. Ein Anhänger von 'Letzte Generation' sagt, was bei Festnahmen droht ('Nötigung' oder 'Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte') und wie man sich am besten verhält, wenn man von Polizisten fortgetragen wird. 'Wie lange darf einen die Polizei festhalten?', fragt jemand. Antwort: 'In Berlin bis Mitternacht des Folgetages.'

Interessierte Neulinge erhalten Informationen vor der St. Thomas Kirche in Kreuzberg.

Foto: Patrick Goldstein

10.16 Uhr: Aus mehreren Metern Entfernung beobachten Polizisten die Veranstaltung. In einer Nebenstraße der Kirche stehen drei Polizeifahrzeuge. Eingreifen musste bislang allerdings niemand.

Ab etwa 13.30 Uhr wollen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem Hörensagen nach zu einem Protestmarsch aufmachen. Ziel ist es dann, den Straßenverkehr in der Stadt zu unterbrechen.

09.46 Uhr: Eine der Aktivistinnen, eine Künstlerin Mitte 50, erzählt, sie sei selbst erst seit wenigen Wochen dabei. Dem Zugang zur Gruppe ging bei ihr ein etwa 90-minütiges Gespräch mit einem Mitglied der Aktivistengruppe voraus. „Um Vertrauen zu schaffen.“

Im Innern der St. Thomas Kirche haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer versammelt.

Foto: Patrick Goldstein

09.15 Uhr: Am Mittwoch starteten die Vorbereitungen. Bereits um 9 Uhr kamen am Mittwochmorgen die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ in der St. Thomas Kirche am Kreuzberger Mariannenplatz zusammen. Rund 500 Menschen erwarteten Vorträge, ein Protesttraining, ebenso war ab zwölf Uhr mittags eine halbstündige Orgelmeditation angesetzt. Die Veranstaltung bildet den Auftakt zu einer Reihe von Aktionen der Gruppe, um in mehreren Schritten die Stadt lahmzulegen.

In der Kirche war die Stimmung weniger kämpferisch, sondern eher herzlich vertraut. Erfahrene Klimaaktivisten wandten sich besonders neuen Gesichtern zu. Mit Namensaufklebern versehen waren die Teilnehmer auf die Stühle des Raums verteilt, andere bedienten sich an einem auf mehrere Tische ausgebreitetes Frühstückbüffet.