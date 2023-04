Spandau im Playoff-Halbfinale gegen White Sharks Hannover

Die Wasserfreunde Spandau 04 müssen auf dem Weg in das Endspiel der Wasserball-Bundesliga die Hürde White Sharks Hannover meistern. Am Mittwoch tritt der Rekordmeister zunächst beim Hauptrundenfünften zum ersten Halbfinalspiel der Serie Best of three an. In den beiden folgenden Begegnungen am Wochenende danach hat Hauptrunden-Primus Spandau Heimrecht. Zwei Erfolge sind nötig für das Erreichen der Finalserie.