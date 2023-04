Demos und „Smoke-In“ für Cannabis-Legalisierung geplant

Zum Cannabis-Aktionstag an diesem Donnerstag ist erneut eine Demonstration für die schnelle Legalisierung von Marihuana und Haschisch angekündigt. Unter dem Motto „Entkriminalisierung sofort“ wollen sich hunderte Demonstranten am Nachmittag am Brandenburger Tor versammeln. Geplant ist auch ein sogenanntes „Smoke-In“, bei dem echte oder symbolische Joints geraucht werden.

Der 20.4. ist weltweit ein Aktionstag von Kiffern, also Rauchern von Marihuana und Haschisch. In den USA lautet das Datum 4/20 - die Zahl 420 ist schon lange ein Code für den Cannabis-Konsum. Im vergangenen Jahr nahmen etwa 1400 Teilnehmer an der Demonstration teil. Zudem ist auch in diesem Jahr wieder die traditionelle Hanfparade als Demonstration für den 12. August geplant. Dabei kamen 2022 etwa 1500 Menschen zusammen.

Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP will laut dem aktuellen Plan den Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis und den Eigenanbau von maximal drei Pflanzen erlauben. Außerdem soll die Abgabe der Droge in speziellen Vereinen möglich sein. Der ursprünglich geplante freie Verkauf von Cannabis für Erwachsene in Fachgeschäften wurde zunächst gestrichen. Er soll zuerst in Modellregionen mit wissenschaftlicher Begleitung erprobt werden.

Die Berliner Grünen forderten, Berlin solle eine Vorreiterrolle bei der Cannabis-Legalisierung übernehmen. Der Berliner Senat will erstmal den für den Herbst angekündigten Gesetzentwurf von Bundesminister Karl Lauterbach (SPD) abwarten.