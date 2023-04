Extinction Rebellion: Sperrungen wegen Fahrrad-Demo

Berlin. Im Rahmen der "Frühlingsrebellion" veranstalten die Klimaaktivisten der Gruppe "Extinction Rebellion" am Samstag, den 15. April 2023 eine Fahrrad-Demonstration in Berlin. Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) startet der Fahrradkorso von der Glienicker Brücke in Potsdam. Er führt über die A115 und A100 (AS Seestraße) zur Müllerstraße.

Morgen Samstag, 15.4. organisiert @ExtinctionR_DE eine Fahrrad-Demo über die Autobahn als Zubringer für die große Demo "Notstand Artensterben"

Während der Fahrt auf der A115 und A100 ab dem späten Vormittag ist die Autobahn in beiden Richtungen zwischen dem Kreuz Zehlendorf über Dreieck Funkturm und Dreieck Charlottenburg bis zur Ausfahrt Seestraße gesperrt.

Die Fahrrad-Korso-Teilnehmer schließen sich ab 13 Uhr weiteren Demonstranten an der Müllerstraße an. Endpunkt dieses Aufzuges ist die Stresemannstraße.

Extinction Rebellion: Route der Fahrrad-Demo im Überblick

Glienicker Brücke

Königstraße

Kronprinzessinnenweg

Potsdamer Chaussee

A115

A100 bis zur Anschlussstelle Seestraße

Seestraße

Friedrich-Krause-Ufer

Fennstraße

Müllerstraße

Extinction Rebellion: Route der Anschluss-Demo im Überblick

Müllerstraße

Chausseestraße

Habersaathstraße

Schwarzer Weg

Invalidenstraße

Platz vor dem Neuen Tor

Robert-Koch-Platz

Luisenstraße

Wilhelmstraße

Unter den Linden

Glinkastraße

Behrenstraße

Wilhelmstraße

Hannah-Arendt-Straße

Ebertstraße

Potsdamer Platz

Stresemannstraße

Die Gruppe Extinction Rebellion hatte zu einer "Frühlingsrebellion" aufgerufen und forderte, dass die deutsche Regierung den Biodiversitätsnotstand ausruft und einen gelosten, repräsentativen Bürgerrat einberuft, der entscheidet was es für Maßnahmen braucht, um Energie- und Umweltkrise gerecht zu lösen.

Klimaaktivisten von Extinction Rebellion zünden Rauchbomben am Hotel Adlon

Aktivisten der Klimagruppe «Extinction Rebellion» auf einer Balustrade des Hotel Adlon mit einem Banner und gezündeter Pyrotechnik.

Foto: Christoph Soeder/dpa

Zum Start ihrer "Frühlingsrebellion" entrollten die Klimaaktivisten am Donnerstag von einem Balkon des Hotel Adlon am Brandenburger Tor in Berlin-Mitte ein großes Transparent mit einem Dinosaurierkopf und zündeten Rauchbomben. Nach Angaben des Hotels hatten die Aktivisten ganz regulär ein Zimmer gebucht. Der Betrieb im Hotel sei nicht gestört worden. Nach Angaben der Polizei wurden bei vier Menschen die Personalien aufgenommen. Zuvor waren laut Polizei etwa 120 Menschen bei einer angemeldeten Demonstration durch Berlin-Mitte gezogen.

Am Donnerstagvormittag hatten Aktivisten schwarze Farbe auf diverse Gebäude gekippt, um gegen die aus ihrer Sicht schleppende Klimapolitik zu protestieren. Darunter war auch die FDP-Bundeszentrale.

