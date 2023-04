Rebecca Reusch: Polizei soll Haus des Schwagers durchsucht haben

Seit Jahren gilt Rebecca Reusch aus Berlin-Neukölln als vermisst. Laut eines Berichts kommt nun wieder Bewegung in den Fall.

Berlin. Rebecca Reusch aus Berlin-Neukölln ist seit 2019 verschwunden. Nun hat es eine neue Durchsuchung im Haus von Rebeccas Schwager Florian R. gegeben. Das berichtete RTL. Gegenüber dem Sender bestätigte Sebastian Büchner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin, dass eine Durchsuchung bei "dem Beschuldigten, gegen den die Ermittlungen weiterhin andauern", stattgefunden habe. Dabei soll es um mögliche Beweismittel gegangen sein. Weitere Details wollte die Staatsanwaltschaft nicht bekannt geben. Unklar blieb dem Bericht zufolge, wann genau der Polizei-Einsatz stattgefunden hat.

Im Haus sollen Ermittler akustische Messungen durchgeführt haben, schreibt RTL. Es ging dabei wohl auch darum, um zu testen, welche Geräusche von innen nach draußen dringen. Laut des Berichts soll bei der Durchsuchung auch ein Bademantel gefunden worden sein, bei dem der Gürtel fehlte. Es stellen sich nun die Fragen, wo der Gürtel geblieben ist und, ob er bei Rebeccas Verschwinden eine entscheidende Rolle spielte.

Zuletzt teilte die Berliner Polizei mit, dass weit über 3000 Hinweise von der 3. Mordkommission bearbeitet wurden. Es gingen immer noch zahlreiche Hinweise ein, einige Menschen begäben sich auch "eigenständig auf die Suche nach Rebecca und geben Hinweise auf Spuren, beispielsweise das Auffinden von Decken im Wald", hieß es von der Polizei im Februar 2023.

Mit diesen Bildern sucht die Berliner Polizei nach der 15 Jahre alten Rebecca Reusch. Foto: Polizei Berlin

Einige Gegenstände fehlten seit dem Verschwinden aber weiterhin: ein weißer Kapuzenpullover mit der Aufschrift "Rap Monster", ein schwarz-weißer Sportschuh, eine beige-rosafarbene Handtasche, ein Rucksack und eine Fleecedecke.

Rebecca Reusch: Von ihrer Leiche fehlt noch immer jede Spur

Die damals 15 Jahre alte Rebecca Reusch aus Neukölln war am 18. Februar 2019 verschwunden. Die Berliner Polizei suchte mit großem Aufwand wochenlang in Berlin und in Brandenburg nach der vermissten Schülerin – ohne Erfolg. Von ihrer Leiche fehlt noch immer jede Spur.

Stationen der erfolglosen Suche nach Rebecca

Unmittelbar nach ihrem Verschwinden rückte Rebeccas Schwager Florian R. in den Fokus der Ermittlungen von Mordkommission und Staatsanwaltschaft. An einer Stellungnahme der Staatsanwaltschaft gegenüber von 2020 änderte sich bis heute nichts: „Wir gehen weiterhin davon aus, dass Rebecca das Haus des Schwagers nicht lebend verlassen hat. Sämtliche Alternativgeschehen können wir nach den Ermittlungen ausschließen. Für ein freiwilliges Verlassen der häuslichen Umgebung gibt es überhaupt keine Hinweise“, hieß es damals.

Doch trotz Festnahme und Untersuchungshaft: Gerichtsfeste Beweise gegen ihn konnte die Polizei nicht vorlegen, er kam wieder auf freien Fuß. Rebeccas Familie hält Florian R. weiterhin für unschuldig.

Zu den Akten gelegt wurde der Vermisstenfall offiziell nie. Die Akte Rebecca ist weiterhin offen. Denn auch nach Jahren könne man Tötungsdelikte aufklären, darauf baue man auch in diesem Fall, so die Staatsanwaltschaft.