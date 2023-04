Klimaprotest: Extinction Rebellion legt Verkehr in Berlin lahm

Berlin. Am frühen Donnerstagmorgen haben vier Mitglieder der Umweltschutzgruppe Extinction Rebellion die Fenster des Firmensitzes von Coca Cola in Friedrichshain mit Kunstöl beschmiert und Plakate aufgehängt. Die Aktion richtet sich gegen Coca Cola als Firma, die die „Lebensgrundlagen der Menschheit“ zerstört, so eine Teilnehmerin. Coca Cola sei mitverantwortlich für ein riesiges Plastikmüllaufkommen in den Meeren und die weltweite Privatisierung von Grundwasser, hieß es.

„Die Wissenschaft warnt eindringlich, dass unsere Lebensgrundlagen durch das Artensterben, die Klimakrise und weiteren Raubbau an der Natur zerstört werden. Wir machen heute sichtbar, wer an dieser Zerstörung beteiligt ist. Die Verantwortlichen der ökologischen Krise sind genauso bekannt wie die Handlungsoptionen und Lösungen.“, sagte Amelie Meyer, Pressesprecherin der Aktion.

In der Pressemitteilung vorab hatten Mitglieder der Extinction Rebellion angkündigt, "in den Morgenstunden die Gebäude von etwa 30 Firmensitzen, Lobbyverbänden und Parteizentralen mit schwarzem Kunstöl" zu attackieren. Nächstes Ziel soll BASF gewesen sein. Soweit kam es allerdings nicht. Denn die vier an der Aktion beteiligten Klimademonstranten wurden sofort danach von der Polizei festgenommen.

"Extinction Rebellion" verkündet Startschuss für "Frühlings-Rebellion"

Die Aktion bildet nur den Startschuss zu einer Reihe von Protesten in Berlin, die die Klimaaktivisten in den nächsten Tagen unter dem Titel „Frühlings-Rebellion“ geplant haben. Nach eigenen Angaben, um die Regierenden dadurch zu mehr Tempo im Kampf gegen die globale Erwärmung anzutreiben und speziell auf das Artensterben hinzuweisen. Bürgerinnen und Bürger müssen sich demnach auch am Freitag, am Sonnabend und am Sonntag auf weitere Störungen im Verkehr einstellen.

Bereits am Mittwoch hatte Extinction Rebellion, abgekürzt XR, ein Protestcamp im Invalidenpark in Mitte eröffnet. Am Donnerstag startet von hier aus um 12 Uhr ein angemeldeter Demonstrationszug der Gruppe zum Pariser Platz. Zusätzlich sind bis zum Sonntag Aktionen des zivilen Ungehorsams geplant, die bisher noch nicht öffentlich bekannt gegeben wurden.

„Extinction Rebellion“: Fahrradfahrer wollen auf Berliner Stadtautobahn demonstrieren

„Wir versuchen, die Menschen abzuholen“, sagte XR-Sprecher Florian Zander bereits im Vorfeld. Nötig sei Protestvielfalt, und dafür gebe es auch Verständnis. Das „störende Element“ solle zum Nachdenken anregen. Das dürfte besonders zum Tragen kommen, wenn am Sonnabend im Osterrückreiseverkehr Aktivisten wie angekündigt mit Fahrrädern auf der Berliner Stadtautobahn demonstrieren.

Nächste Woche will dann ab Mittwoch, den 19. April, die Gruppe Letzte Generation nachlegen. „Wir kommen nach Berlin, bringen die Stadt zum Stillstand, um die Regierung zum Aufbruch zu bewegen“, schreibt die Gruppe auf ihrer Webseite.

„Extinction Rebellion“ bietet Aktionstrainings an

Beide Gruppen sind getrennt voneinander, vertreten aber ähnliche Ziele, so etwa einen per Los bestimmten Klima- oder Gesellschaftsrat. Extinction Rebellion will nach eigenen Angaben mit der „Frühlings-Rebellion“ auf den Artenschwund hinweisen und bietet zudem Aktionstrainings an. Die Letzte Generation vertritt als Forderungen hingegen auch Tempo 100 auf Autobahnen und die Neuauflage des 9-Euro-Tickets.

"Extinction Rebellion" beschmierte die Coca-Cola-Zentrale in Berlin mit biologisch abbaubarem Kunstöl

Foto: Dennis Meischen

Beide Gruppen stehen für ähnliche Aktionsformen, die sie als gewaltlos betrachten und die von anderen Klimaschützern durchaus auch kritisiert werden. Die Letzte Generation organisiert meist Verkehrsblockaden, bei denen sich Aktivisten auf der Fahrbahn festkleben. Extinction Rebellion lädt zu „kreativen Aktionen des zivilen Ungehorsams“. So schraubten sie zuletzt etwa Verkehrsschilder ab, um auf diese Weise zeitlich eingeschränkte Tempolimits unbegrenzt wirksam zu machen.

Vor allem die Letzte Generation hat in den vergangenen Monaten viel Wut von blockierten Autofahrern und Unverständnis der Politik auf sich gezogen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz betrachtet sie aber nach wie vor nicht als extremistisch und nicht gerichtet gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland.