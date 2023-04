Berlin: Messerattacke im Bus – Polizei nimmt Mann fest

Berlin. Nach einer Messerattacke auf eine Frau in einem Berliner Bus hat die Polizei den Täter gefasst. Das berichteten die Zeitungen BILD und BZ. Demnach sollen Zielfahnder den Verdächtigen am Donnerstagabend um 23.40 Uhr an der Luxemburger Straße in Wedding (Mitte) gestellt haben. Die Polizei bestätigte gegenüber der Berliner Morgenpost die Festnahme.

Der Mann sei zum Landeskriminalamt gebracht worden. Dort soll nun ein Bereitschaftsrichter über den Erlass eines Haftbefehls entscheiden. "Wir sind uns sicher, dass wir den Richtigen haben", schrieb die BZ unter Berufung auf einen Ermittler.

Laut Medienberichten soll es sich bei der Attacke um eine Beziehungstat gehandelt haben. In welcher Beziehung Opfer und Täter zueinander standen, ist bislang aber noch unklar. Zuerst hieß es, dass die Frau ein Zufallsopfer war.

Messerattacke in Bus: Töchter mussten alles mitansehen

Der Mann hatte am Dienstagabend eine Frau mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Nach Polizeiangaben mussten die sieben und neun Jahre alten Töchter der 33-Jährigen mit ansehen, wie ihre Mutter in der Buslinie 327 in Richtung Schönholz attackiert wurde. Fahrgäste eilten der Frau zur Hilfe, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Daraufhin sei der Täter an der Haltestelle Nauener Platz in Gesundbrunnen zu Fuß geflüchtet. Eine Mordkommission ermittele wegen eines versuchten Tötungsdelikts, hieß es.

Die Frau wurde laut Polizei in einem Krankenhaus notoperiert und wird intensivmedizinisch betreut. Ihr Zustand sei stabil. Nach einem Bericht der BZ erlitt die Frau Verletzungen unter anderem an Herz, Lunge und im Bauch. Sie sei zehn Stunden operiert worden. Die Polizei machte dazu keine Angaben mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen und mögliches Täterwissen. Die Töchter der Frau blieben körperlich unverletzt, so die Polizei. Sie seien in der Obhut der Familie. Um herauszufinden, wie sich die Situation unmittelbar vor dem Angriff im Bus gestaltete, hoffen die Ermittler auf Aussagen von Fahrgästen der Buslinie 327.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser: Messer in Bus und Bahn verbieten

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) möchte stärker gegen Messergewalt vorgehen.

Foto: Alex Kraus

Unterdessen hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit einem Interview eine Debatte ausgelöst darüber, ob in Bussen und Bahnen ein Messerverbot gelten sollte. Die SPD-Politikerin sagte unserer Redaktion: "Wir sollten auch über Messerverbote in öffentlichen Verkehrsmitteln - in Bus und Bahn - nachdenken. Wer mit dem Flugzeug reist, darf ja auch kein Messer mitnehmen." Von der Deutschen Bahn kam Unterstützung für den Vorschlag. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hält ein solches Verbot dagegen für kaum kontrollierbar.

"Wir würden ein landesbehördliches Messerverbot in Zügen und an Bahnhöfen begrüßen. Das kann das Risiko von Straftaten minimieren", sagte Hans-Hilmar Rischke, Sicherheitschef der Deutschen Bahn, auf die Aussagen der Ministerin. In Bahnen kam es in den vergangenen Jahren einige Male zu Messerangriffen mit Verletzten und auch Toten.

Die Berliner GdP sieht Probleme bei der Umsetzung: Für flächendeckende und dauerhafte Kontrollen sehe sie keine Kapazität, so Sprecher Benjamin Jendro. Die Forderung ergebe Sinn, lasse sich jedoch bereits in den Beförderungsbedingungen der Deutschen Bahn und anderen Verkehrsunternehmen umsetzen. "Wichtig ist, dass ein solches Verbot dann auch umgesetzt werden kann, wofür sehr personalintensive Kontrollen nötig sind", so der Sprecher.

( JP/dpa )