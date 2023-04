Am Friedrich-Krause-Ufer in Berlin-Moabit, unweit des Nordhafens ist das Büro- und Gewerbeprojekt „Port One Berlin“der Optima-Aegidius-Firmengruppe im Bau. Die Gesamtfläche beträgt 32.200 Quadratmeter, von denen 28.000 für Büronutzung reserviert sind. 2025 soll das Gebäude fertig sein.