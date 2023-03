LSB: Berliner Vereine melden Rekord-Mitgliederzahl

Die Sportvereine in Berlin haben so viele Mitglieder wie nie zuvor. „Diese Zahlen übertreffen die Erwartungen“, schrieb der Landessportbund der Hauptstadt in einer Mitteilung am Donnerstag. Demnach verzeichneten die Vereine im Vorjahr 45 324 neue Mitglieder, was einem Zuwachs von 6,6 Prozent entsprechen würde.