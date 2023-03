Zahngesundheit der Berliner hat sich verbessert

Berlin. Die Zahngesundheit der Berlinerinnen und Berliner hat sich laut dem aktuellen Zahnreport der Krankenkasse Barmer deutlich verbessert. In dem Report habe die Krankenkasse die Zeiträume untersucht, in denen die rund 900.000 Barmer-Versicherten in Berlin und Brandenburg keine Zahntherapie benötigten, teilte die Barmer am Dienstag mit.

Demnach blieb eine 40-jährige Person im Jahr 2020 durchschnittlich eineinhalbfach länger therapiefrei als noch 2012, hat also zum Beispiel keine Füllung oder Wurzelbehandlung benötigt. Im Jahr 2012 hätte der Durchschnitt noch bei einem Jahr und vier Monaten gelegen, im Jahr 2020 bereits bei zwei Jahren.

Gleichzeitig rief die Krankenkasse zur Zahnprophylaxe auf. Rund 35 Prozent der Berlinerinnen und Berliner wären 2020 kein einziges Mal beim Zahnarzt gewesen, hieß es. Es würde empfohlen, den Zahnarzt oder die Zahnärztin auch ohne akute Beschwerden zweimal jährlich zu besuchen. „Nicht ohne Grund übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für die Zahnvorsorge“, sagte Landesgeschäftsführerin der Barmer Berlin/Brandenburg, Gabriela Leyh.

( epd )