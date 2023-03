Verdi-Landesbezirk: Kein großer Warnstreik vor Ostern

Der Verdi Landesbezirk Berlin-Brandenburg rechnet vor Ostern nicht mehr mit einem weiteren großangelegten Warnstreik. „Bei uns ist streiken schon das letzte Mittel. Wenn das mit den Verhandlungen überhaupt nicht funktioniert, können wir uns das noch mal vorstellen. Vor Ostern ist allerdings nicht realistisch“, sagte eine Sprecherin am Montag. Ein großangelegter Verkehrswarnstreik hatte am Montag in Berlin und Brandenburg den Regional- und Fernverkehr lahmgelegt. Parallel begann in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen.

Berlin/Potsdam (dpa/bb). Der Verdi Landesbezirk Berlin-Brandenburg rechnet vor Ostern nicht mehr mit einem weiteren großangelegten Warnstreik. „Bei uns ist streiken schon das letzte Mittel. Wenn das mit den Verhandlungen überhaupt nicht funktioniert, können wir uns das noch mal vorstellen. Vor Ostern ist allerdings nicht realistisch“, sagte eine Sprecherin am Montag. Ein großangelegter Verkehrswarnstreik hatte am Montag in Berlin und Brandenburg den Regional- und Fernverkehr lahmgelegt. Parallel begann in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen.

Optimistisch sei man anlässlich der Verhandlungen mit den Arbeitgebern allerdings nicht. „Wir müssen jetzt schauen, wie die Arbeitgeber reagieren. Bisher haben sie sich gegen unsere Forderungen gesperrt“, sagte die Verdi-Sprecherin. Mit Blick auf den Warnstreik zog die Gewerkschaft eine positive Bilanz. „Es ist wunderbar gelaufen, wir haben sehr viel Unterstützung bekommen, da wir mit der EVG gestreikt haben.“

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte gemeinsam mit Verdi in den jeweiligen Tarifkonflikten bundesweit zum Warnstreik im Verkehrssektor aufgerufen. Der Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr wurde deshalb auch in Berlin und Brandenburg am Montag weitgehend eingestellt. Der Verdi-Warnstreik führte bundesweit zudem zu zahlreichen Flugausfällen. Mit den Warnstreiks wollen Verdi und EVG den Druck in ihren Tarifverhandlungen erhöhen.

Aufgrund des Tarifkonflikts im öffentlichen Dienst kam es in Berlin und Brandenburg auch abseits des Verkehrssektors am Montag zu Warnstreiks. In den Ausstand traten Erzieherinnen aus Kitas im Umland von Potsdam, Beschäftigte der Universitätsklinik Brandenburg/Havel und des Potsdamer Klinikums Ernst von Bergmann, der Sparkassen, der Entsorgungsfirmen und von kommunalen Verwaltungen, wie Verdi am Montag berichtete. In Berlin waren erneut die landeseigenen Kliniken von Charité und Vivantes und das Jüdische Krankenhaus betroffen.