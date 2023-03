Wasserball-Frauen zum fünften Mal in Serie im Pokalfinale

Die Wasserball-Frauen von Spandau 04 haben am Freitag beim Final-4-Turnier im DSV-Pokal in Düsseldorf zum fünften Mal in Folge das Endspiel erreicht. Im Halbfinale siegte der Gewinner der Jahre 2019 bis 2022 gegen Blau-Weiß Bochum mit 13:6 (2:2,2:1,6:2,3:1). In der ersten Halbzeit taten sich die Schützlinge von Trainer Marko Stamm schwer und schafften erst kurz vor der Pause die 4:3-Führung. Im dritten Viertel schaffte das Team dann einen 6:2-Lauf und sorgte für die Vorentscheidung. Erfolgreichste Torschützinnen für Spandau waren Nikola Busauerova, Emmerson Joy Houghton und Ira Deike mit je drei Treffern.

Im Endspiel am Samstag (14.30 Uhr) treffen die Hauptstadt-Frauen auf Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Uerdingen 08, der im zweiten Halbfinale SSV Esslingen deutlich 17:1 (5:0) schlug. In der laufenden Saison hat Uerdingen die Spandauerinnen in der Bundesliga in Berlin mit 10:9 besiegt.

