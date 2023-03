Zwei neue Giraffen sollen für Nachwuchs im Tierpark sorgen

Berlin. Sie sind im besten Giraffen-Alter: Maud ist 17 Jahre, Katharina 18 Jahre, in menschlicher Obhut können Giraffen bis zu 35 Jahre alt werden. Die beiden Rothschild-Giraffen-Damen sind gerade aus dem Opel-Zoo in Kronberg im Taunus (Hessen) in den Tierpark Berlin gezogen. Hier vergrößern sie nicht nur die Herde, sie sollen auch für Nachwuchs sorgen.

Noch sind die beiden Tiere dabei, sich an ihre neuen Artgenossen, das Gehege und die Berliner Luft zu gewöhnen. Doch es gibt schon erste Anzeichen, dass es bald mit einem Jungtier klappen könnte. „Es scheint, als ob sich Maud gleich ein bisschen in unseren Bullen Jabulani verguckt hätte“, berichtet Tierpfleger Enrico Rödiger über das erste Zusammentreffen mit der Herde. Immer wenn ihr die neugierigen Annäherungsversuche der sechs anderen weiblichen Giraffen zu viel wurden, habe sie offenbar bei Jabulani Schutz gesucht. Das sei ungewöhnlich. „Eigentlich halten die Damen eher einen gebührenden Abstand zum Bullen“, so der Tierpfleger.

Nur noch 1300 Rothschild-Giraffen im natürlichen Lebensraum

Während Maud die Zurückhaltendere ist und eher schüchtern und skeptisch auftritt, gab die freundliche und selbstbewusste Katharina in der Herde des Opel Zoos bisher immer den Ton an. „Die beiden kamen auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes aus Kronberg zu uns. Wir sind gespannt, wie sich die beiden in den nächsten Tagen in die Herde integrieren werden“, erklärt Kurator Markus Klamt.

Giraffen stehen auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. „Ein Viertel des weltweiten Gesamtbestandes an Rothschild-Giraffen lebt in europäischen Zoos“, so Klamt. In ihrem natürlichen Lebensraum gebe es nur noch rund 1300 Tiere. Deshalb sollen auch Maud und Katharina mit eigenem Nachwuchs einen Beitrag zum Erhalt ihrer Art leisten.

Bau des Giraffenpfades kommt voran

Das Giraffenhaus ist pünktlich zu den Osterferien nach einer Sanierung und Modernisierung wieder für Tierpark-Besucher geöffnet. Von rustikalen Holzbänken aus lassen sich die Tiere durch eine Panoramascheibe nun noch besser beobachten. „Wir freuen uns, dass es auch beim Bau des Giraffenpfades mit großen Schritten vorangeht“, erklärt Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem den Fortschritt an der afrikanischen Savannenlandschaft.

Entlang der neu gestalteten Giraffenanlage werden die Gäste den höchsten Säugetieren der Welt schon bald über einem hölzernen Steg begegnen und sogar füttern können. „Einer Giraffe auf Augenhöhe zu begegnen ist eine ganz besondere Erfahrung“, so Knieriem. Die Afrikanische Savannenlandschaft soll zum Frühjahr 2023 eröffnet werden, das gesamte Areal wird etwa 37.000 Quadratmeter umfassen. Neben Maud und Katharina leben sieben weitere Giraffen im Tierpark Berlin.