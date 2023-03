Kriminalität: 2023 bereits 635 Messerangriffe in Berlin

In den ersten drei Monaten dieses Jahres gab es in Berlin bereits 635 Messerangriffe. An diesen Orten schlugen die Täter unter anderem zu.

Immer häufiger gibt werden in Auseinandersetzungen in Berlin Messer gezogen (Symbolbild).

Berlin. Ein gescheiterte Einbrecher versucht sich mit einem Messer gegen Polizisten und damit sein Festnahme zu wehren, ein Unbekannter sticht eine 26-Jährigen in Neukölln mitten am Tag vor ihrem Haus einfach nieder. Ein Jugendlicher bekommt im Prenzlauer Berg statt der erfragten Zigarette einen Hieb in den Hals, Pöbeleien vor einem Charlottenburger Club enden damit, dass einer blutend zusammenbricht.

Das sind nur vier der mehr als 20 Messerattacken und -bedrohungen, die die Berliner Polizei seit Jahresbeginn vermeldete. Insgesamt habe es bis zum 21. März zum Phänomen „Messerangriff“ insgesamt 635 Straftaten gegeben, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Zuletzt war die Zahl der Messerangriffe deutlich gestiegen. Insgesamt 3317 Fälle gab es 2022, wie in der vergangenen Woche bekannt wurde – deutlich mehr als 2021 (2777) und 2020 (weniger als 2600).

„Wir stellen in den letzten Jahren schon fest, dass sich immer mehr Heranwachsende und vor allem junge Männer mit Messern auf die Straße begeben und auch bereit sind, diese einzusetzen“, sagt Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei Berlin. Auch 2023 gab es gleich mehrere Fälle, in denen das offensichtlich so zutraf.

Zum Teil werden auch verbotene Klappmesser eingesetzt

So gerieten am 12. März gegen Mitternacht in Wilmersdorf in der Wilhelmsaue vier Jugendliche in Streit. Dieser endete schließlich damit, dass ein 16-Jähriger einem 17-Jährigen mehrere Stichverletzungen zufügte. Knapp eine Woche zuvor am Abend des 3. März stritten sich ein 18- und ein 16-Jähriger am Arnimplatz in Prenzlauer Berg um Zigaretten. Der Ältere stach dem Jüngeren schließlich ein Messer in den Hals, so dass dieser notoperiert werden musste.

Am 1. März war es ein Küchenmesser, mit dem ein 24-Jähriger in Pankow genötigt wurde, aus einem Mietwagen auszusteigen. Die beiden Täter, fuhren davon, konnten aber dank des Ortungssystems bereits 20 Minuten später in Mitte festgenommen werden. Sie waren 16 und 17 Jahre alt.

Um welche Art von Stichwaffe es sich handelt, vermeldet die Polizei nur in den wenigsten Fällen. Im Fall einer Auseinandersetzung vor einem Club auf der Hauptstraße in Schöneberg am 12. März war es allerdings wohl klar ein Klappmesser, dass einem 26-Jährigen in den Bauch gerammt wurde. Eine Waffe, die zumindest in bestimmter Bauart verboten ist.

Einhandmesser geben dem Opfer kaum eine Chance zur Abwehr

Laut deutschem Waffenrecht grundsätzlich erworben, besessen und mitgeführt werden dürfen Messer mit einer Klingenlänge von maximal zwölf Zentimetern. Prinzipiell besitzen darf man auch Hieb- und Stichwaffen mit längere Klingen, sofern diese feststeht – darunter fallen etwa auch Schwerter, Degen oder Säbel. Hier ist das Mitführen allerdings verboten.

Handelt es sich nicht um eine feststehende Klinge, kommt es auf die Bauart an. Klappmesser dürfen nur dann mitgeführt werden, wenn sie sich lediglich mit beiden Händen öffnen lassen, worunter normale Taschenmesser fallen. Dem gegenüber stehen sogenannte Einhandmesser mit feststellbarer Klinge, die durch ein Loch oder Knopf mit dem Daumen innerhalb des Bruchteils einer Sekunde geöffnet werden kann.

Die Länge der Klinge spielt dabei keine Rolle. Entscheidender ist vielmehr, dass die Klinge in der Tasche oder während der Stichbewegung ausgeklappt und arretiert werden kann, was dem Kontrahenten kaum die Chance gibt, den Angriff abzuwenden.

Fall- und Faltmesser sind nach dem Waffengesetz verboten

Reicht zum Ausklappen die Flieh- oder Schwerkraft, handelt es sich um ein Fallmesser. Hierbei kann die Klinge „beim Lösen einer Sperrvorrichtung durch ihre Schwerkraft oder durch eine Schleuderbewegung aus dem Griff hervorschnellen und selbsttätig oder beim Loslassen der Sperrvorrichtung festgestellt werden“, wie es in einem Anhang zum Waffengesetz (WaffG) heißt.

Das Fallmesser ist eines von vier, deren Besitz verboten ist. Dazu zählen auch Springmesser, „deren Klingen auf Knopf- oder Hebeldruck hervorschnellen und hierdurch oder beim Loslassen der Sperrvorrichtung festgestellt werden können“.

Sogenannte Butterflymesser sind in Deutschland verboten.

Foto: Jochen Tack / ullstein bild

Ebenfalls nicht erlaubt sind „Faltmesser mit zweigeteilten, schwenkbaren Griffen“ – also sogenannte Butterflymesser – und Faustmesser. Bei Letzterem handelt steht die Klinge quer zum Griff, der in der geschlossenen Faust geführt wird. Sie ragt dabei zwischen zwei Fingern – meist Mittel- und Ringfinger – hervor.

In Berlin werden Angriffe mit Messern schon lange erfasst

Erst am Abend des 19. März endete die Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Heranwachsenden an der Hauptstraße in Alt-Hohenschönhausen für einen Menschen tödlich. Beim Versuch, „Streitigkeiten aus der jüngeren Vergangenheit“ zu klären, wie es von der Polizei hieß, wurde einem 21-Jährigen mindestens ein Messerstich zugefügt. Er starb noch auf dem Weg ins Krankenhaus.

Unweit davon und nicht einmal 24 Stunden später eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern an einer Hohenschönhausener Tramstation. Die beiden gerieten aneinander, wobei ein 34-Jähriger einen Stein aus dem Gleisbett nahm und in Richtung seines 22 Jahre alten Kontrahenten warf. Nachdem dieser am Kopf getroffen wurde, gab ihm seine 16 Jahre alte Freundin ein Messer. Am Ende musste alle drei mit Schnittwunden ins Krankenhaus gebracht werden.

Die jüngst veröffentlichen Zahlen für Berlin würden eine klare Sprache sprechen, sagt GdP-Sprecher Jendro. „Während in der Hauptstadt Messer als Tatwaffe seit Jahren erfasst werden, machen andere Bundesländer das erst seit kurzem, so dass wir kein echtes Lagebild und für das Bundesgebiet kaum verlässliche Zahlen haben.“

Verbot von Hieb- und Stichwaffen am kommenden Wochenende

In Nordrhein-Westfalen sucht die Polizei Münster derzeit nach diesem 21-Jährigen. Er ist dringend tatverdächtig, am Wochenende einen 31-Jährigen auf einem Volksfest mit einem Messer getötet zu haben.

Foto: Polizei Münster / dpa

Waffenrecht ist Bundesrecht und ein Messer in Berlin genauso tödlich wie in Buxtehude oder Saarbrücken, so Jendro weiter. Der Föderalismus verhindere „ein einheitliches Handeln, das mit Blick auf ein Messerverbot nötig wäre“.

Über lokale Verbote an hochfrequentierte Plätzen könne man nachdenken, würde diese aber kaum durchgehend kontrollieren können, sagt Jendro. „Berlin ist mit keiner Stadt zu vergleichen, es gibt nicht den einen Hotspot.“

Grundsätzlich können auch erlaubte Messer wie andere Gegenstände als Waffen eingesetzt werden. Die Bundespolizeidirektion Berlin will nun darauf reagieren und hat für das kommende Wochenende eine Ordnungsverfügung erlassen.

Hieb- und Stichwaffen am Wochenende verboten

Zwischen Freitag um 20 Uhr und Sonntag um sechs Uhr ist das Mitführen jeglicher Hieb- und Stichwaffen, von Reizgas und Schlaggegenständen an den Bahnhöfen Gesundbrunnen, Südkreuz, Ostkreuz und Warschauer Straße verboten.

„Wir orientieren uns an den Vorgaben für den zivilen Luftverkehr“, sagt Bundespolizei-Sprecher Jens Schobranski. So seien etwa auch Schraubenzieher und Hammer nicht erlaubt und würden bei Kontrolle beschlagnahmt werden. Alles, was gefunden wird und nicht unter das Waffenrecht fällt, könne jedoch am Montag wieder abgeholt werden.

Polizei will Berliner mit dem Verbot für die Gefahr sensibilisieren

Ziel der Aktion ist es, die Menschen zu sensibilisieren, so Schobranski weiter. Auch wer zum Eigenschutz ein Pfefferspray, Messer oder einen anderen potenziell gefährlichen Gegenstand mitnimmt, setzt diesen mit höherer Wahrscheinlichkeit ein. Dabei könnten auch er selbst oder Dritte zu Schaden kommen. „Wenn jeder diese Dinge zu Hause lässt, bleibt es grundsätzlich friedlicher.“

