Mehr als 3300 Messerangriffe in Berlin – Tendenz steigend

Kriminalität Mehr als 3300 Messerangriffe in Berlin im vergangenen Jahr

Waffen verboten: Bundespolizisten kontrollieren im Dezember 2022 am Hamburger Hauptbahnhof. Die Bundespolizei hat temporäre Waffenverbotszonen in Bahnhöfen verhängt. Steven Hutchings/TNN/dpa

Die Zahl der Messerangriffe in Berlin steigt weiter stetig. Am letzten Märzwochenende gilt ein besonderes Verbot an einigen Bahnhöfen.