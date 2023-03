Lollapalooza Berlin 2023: Lineup, Termin, Tickets – alle Infos

Das Lollapalooza Berlin 2023 findet am 9. und 10. September im und am Olympiastadion statt. Alle Infos zu Lineup und Tickets.

Berlin. Das Lollapalooza zählt auch 2023 zu den größten und wichtigsten Musik-Festivals in Berlin. Tausende Besucherinnen und Besucher werden am 9. und 10. September im Olympiastadion und im Olympiapark Berlin erwartet. Hier erfahren Sie alles über Tickets, das Lineup und alle weiteren wichtigen Infos zum Festival.

Lollapalooza Berlin 2023: Lineup - Diese Künstler kommen

Star-DJ David Guetta gehörte schon 2018 zum Lineup des Lollapalooza in Berlin. 2023 legt er wieder auf im Olympiastadion.

Foto: STAR-MEDIA / imago

Zu den Headlinern beim Lollapalooza 2023 in Berlin zählen in diesem Jahr die US-Rockband Imagine Dragons ("Thunder"), Star-DJ David Guetta ("Hey Mama"), das Spandauer Duo SDP, der Rapper Alligatoah und die schwedische Popsängerin Zara Larsson (Lush Life"). Weitere Bands sollen in Kürze bekanntgegeben werden. Bisher bestätigte Bands und Künstler in der Übersicht:

Billie Eilish beim Lollapalooza Festival 2019

In den vergangenen Jahren waren Künstlerinnen und Künstler wie Billie Eilish, The Weeknd, Martin Garrix oder Dua Lipa aufgetreten. Markenzeichen des Festvials sind neben den Auftritten von meist jungen Pop-Musikern die Kirmes-artige Aufmachung des Festivalgeländes mit skurrilen Schaustellern und Performance-Künstlern. Ungewöhnlich außerdem: Das Festival richtet sich auch an Eltern mit ihren Babys und Kleinkindern. Sie erleben auf dem vom normalen Festival-Treiben abgeschirmten Bereich Kidzapalooza bunten und altersgemäßen Festival-Spaß.

Lollapalooza Berlin 2023: Tickets – Die Preise in der Übersicht

Ticket-Art Preis 2-Tage Ticket

regulär 189 Euro 5-Friends Ticket

(Mindestabnahme

von 5 Tickets) 185 Euro

pro Person Teen Ticket

(gültig im Alter von

12 bis 15 Jahren) 119 Euro Kids Ticket

(gültig im Alter von

3 bis 11 Jahren) 0 Euro Baby Ticket

(gültig im Alter von

0 bis 2 Jahren) 0 Euro VIP Ticket

(inkl. Zugang zum

VIP-Plateau und

weitere Extras) 329 Euro VIP Upgrade

(Upgrade des

2-Tage-Tickets) 190 Euro

Lollapalooza in Berlin – wichtige Hinweise

Besucherinnen und Besucher feiern auf dem Lollapalooza-Festival am Berliner Olympiastadion.

Foto: Britta Pedersen / dpa

Das Festivalgelände ist am Samstag von 10 bis 1 Uhr und am Sonntag von 10 bis 0 Uhr geöffnet.

Das Lollapalooza verfügt über keinen Campingplatz.

Die Mitnahme von Nahrungsmitteln ist nicht erlaubt.

Auf dem Gelände befinden sich kostenlose Trinkwasserstationen.

Crowdsurfing, Stage-diving, Pogen und das Klettern auf die Bühne und Traversen ist untersagt.

Das Rauchen ist im Olympiastadion nicht gestattet. Im Außenbereich um das Stadion herum kann geraucht werden.

Das Mitbringen von Hunden und anderen Tieren ist verboten.

Beim Lollapalooza wird ausschließlich bargeldlos bezahlt.

Berlin: Weitere Musikveranstaltungen und Konzert-Highlights 2023

Im Frühsommer und Sommer finden in Berlin etliche Konzerte und Open-Air-Veranstaltungen statt. Die größte dürfte die Loveparade-Neuauflage "Rave the Planet" sein, die am 8. Juli stattfindet. Schon vorher begeistern Konzerte von Elton John, Herbert Grönemeyer, Kings of Leon, Helene Fischer, Machine Gun Kelly, Slipknot, Maroon 5 und Depeche Mode.

Im Spätsommer kommt es zu Auftritten von Kraftklub, Annenmaykantereit, Sarah Connor, Roland Kaiser, Apache 207 und Matthias Reim.

( bee )