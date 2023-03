Klimaaktivist Henning Jeschke: Was er mit dem Tisch plant

Berlin. Zuletzt hat der Klimaaktivist Henning Jeschke bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Das 23-jährige Mitglied des Klimabündnisses „Letzte Generation“ hatte sich im Februar während seiner Verhandlung vor dem Amtsgericht Tiergarten wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr mit seiner Hand an einen Tisch festgeklebt und war deswegen des Gebäudes verweisen worden.

Da seine Hand nicht vor Ort gelöst werden konnte, hatte Jeschke den Tisch kurzerhand mit nach Hause nehmen dürfen. Sein Bild samt Tisch an der Bushaltestelle ging anschließend durch die sozialen Medien. Doch was ist mittlerweile eigentlich aus dem Tisch des Amtsgerichts geworden? „Der Tisch wird noch an Aktionen von uns auftauchen“, kündigte Jeschke am Donnerstag am Rande seiner fortgeführten Verhandlung an. Symbolisch solle er für die für die Klimakrise eigentlich politisch und ökonomisch Verantwortlichen stehen, die im Gegensatz zu ihm tatsächlich auf die Anklagebank gehörten.

Ja, es stimmt. Das Gericht hat alle Eigentumsrechte an dem Tisch aufgegeben, an dem Henning sich heute angeklebt hat. Er gehört jetzt ihm. pic.twitter.com/qfR1LiRqNQ — Letzte Generation (@AufstandLastGen) February 23, 2023

Amtsgericht Tiergarten hat nicht auf den Tisch verzichtet

Eine Sprecherin des Gerichts erklärte jedoch, dass von Seiten der Behörde nie auf das Eigentumsrecht des Tisches verzichten worden sei. Teilweise hätte es fälschlicherweise geheißen, dass das Gericht auf den Tisch verzichte. Wie man damit umgehen würde, wenn der Tisch während einer Protestaktion der „Letzten Generation“ auftauche und ob man ihn aktiv zurückfordere, ließ die Sprecherin allerdings offen.

Das Klimabündnis „Letzte Generation“ wurde besonders durch Straßenblockaden in ganz Deutschland, vor allem aber in Berlin bekannt. Seine Sprecherin Carla Hinrichs wurde am Donnerstag wegen Nötigung verurteilt. Das Urteil gegen Henning Jeschke steht noch aus. Bereits im vergangenen Jahr war er zu einer Geldstrafe von 200 Euro verurteilt worden.

