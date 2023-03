FU Berlin: Weitere Anzeigen wegen sexueller Belästigung

Im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Reihe sexueller Belästigungen an der FU Berlin gingen laut Polizei weitere Anzeigen ein.

Nach Kritik am AStA

Berlin. Im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Reihe sexueller Belästigungen an der Freien Universität Berlin (FU) sind bei der Berliner Polizei weitere Anzeigen eingegangen. Wie Sprecherin Beate Ostertag auf Anfrage mitteilte, sei ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung auf sexueller Grundlage mit Tatzeit 10. Februar 2023 eingeleitet worden. Bereits im Dezember gab es eine entsprechende Anzeige wegen desselben Vorwurfs, wie die Polizei Anfang Februar bestätigte.

„In diesem Zusammenhang wurden zudem insgesamt neun Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs seitens der FU Berlin erstattet, bei denen ein Mann als tatverdächtig gilt“, erklärte Ostertag weiter. Ob sich auch die beiden Anzeigen wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage gegen dieselbe Person richten, lässt die Polizei offen.

Ende Januar warnte der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der FU in einem Rundschreiben vor einem Mann, der wiederholt Studentinnen auf dem Campus sexuell belästigt haben soll. Die Universität bestätigte, dass es deswegen mehrfach Beschwerden über eine universitätsfremde Person gegeben habe, der man Hausverbot erteilt habe.

AStA der FU riet davon ab, die Polizei zu rufen

Der Vorfall sorgte deshalb für Aufsehen, weil der AStA in seinem Schreiben davon abriet, bei Kontakt mit dem Mann die Polizei zu alarmieren. Dazu führte er zwei Gründe an. Zum einen würden Polizeieinsätze „für von Rassismus betroffene Menschen grundsätzlich mit einem erhöhten Risiko einhergehen, Polizeigewalt zu erfahren“, wie es in dem Schreiben hieß.

Ferner befinde sich der mutmaßliche Täter in einer psychischen Ausnahmesituation, für die Polizeikräfte laut AStA nicht ausreichend geschult seien. Daher würden solche Einsätze oft „durch unnötigen Einsatz von Gewalt eskaliert werden“.

AStA wurde aus feministischen Kreisen Frauenfeindlichkeit unterstellt

Die Studierendenvertretung empfiehlt daher statt einem Anruf bei der Polizei eher einen beim Sozialpsychiatrischen Dienst. Vor diesem Hintergrund wurde dem AStA der FU in einigen Medienberichten vorgeworfen, Täter- statt Opferschutz zu betreiben. Auch aus feministischen Kreisen wurde dem AStA Frauenfeindlichkeit unterstellt.

Die FU distanzierte sich in dieser Frage vom AStA. Der ließ Presseanfragen sowie mehrere Gesprächsangebote der Berliner Polizei bislang unbeantwortet. Auch auf ein Schreiben von Polizeipräsidentin Barbara Slowik soll es nach einem Monat keine Reaktion gegeben haben.