Iftar 2023 Berlin: Gebetszeiten zu Ramadan im Überblick

Der Fastenmonat Ramadan beginnt am 22. März. Wann sind die Gebetszeiten in Berlin? Wann ist Iftar? Hier der Überblick.

Berlin. In Berlin leben laut Schätzungen 250.000 bis 300.000 Muslime. Für sie beginnt am Abend des 22. März der Fastenmonat Ramadan. Er dauert 30 Tage und endet am Abend des 21. April mit dem Zuckerfest. In der Fastenzeit verzichten Muslime zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang darauf, Speisen und Getränke zu sich zu nehmen oder zu Rauchen. Nach Sonnenuntergang treffen sich die Gläubigen zum Iftar, dem Fastenbrechen.

Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Gebetszeiten, sabah namazi (Morgengebet), Sehur (letzte Mahlzeit vor dem Sonnenaufgang) und Iftar: Für Muslime wird der Alltag im Ramadan durch feste Zeiten bestimmt. Da sich diese Zeiten nach dem Lauf der Sonne richten, fallen sie lokal unterschiedlich aus. Die Morgenpost listet an dieser Stelle die Gebetszeiten in Berlin für die erste Ramadan-Woche 2023 vom 23. bis 29. März auf. Die Zeiten stammen von der Seite namazvakitleri.diyanet.gov.tr, der Seite des Amtes für Religiöse Angelegenheiten in der Türkei.

Iftar und Gebetszeiten für Berlin am Donnerstag, 23. März 2023

Zeit Fadschr

(Morgengebet) 04:06 Uhr Shuruk

(Sonnenaufgang) 05:56 Uhr Duhur

(Mittagsgebet) 12:18 Uhr Assr

(Nachmittagsgebet) 15:37 Uhr Maghrib

(Abendgebet)

Fastenbrechen 18:30 Uhr Ischaa

(Nachtgebet) 20:06 Uhr

Iftar und Gebetszeiten für Berlin am Freitag, 24. März 2023

Zeit Fadschr

(Morgengebet) 04:03 Uhr Shuruk

(Sonnenaufgang) 05:54 Uhr Duhur

(Mittagsgebet) 12:18 Uhr Assr

(Nachmittagsgebet) 15:38 Uhr Maghrib

(Abendgebet)

Fastenbrechen 18:32 Uhr Ischaa

(Nachtgebet) 20:08 Uhr

Iftar und Gebetszeiten für Berlin am Samstag, 25. März 2023

Zeit Fadschr

(Morgengebet) 04:01 Uhr Shuruk

(Sonnenaufgang) 05:52 Uhr Duhur

(Mittagsgebet) 12:18 Uhr Assr

(Nachmittagsgebet) 15:39 Uhr Maghrib

(Abendgebet)

Fastenbrechen 18:34 Uhr Ischaa

(Nachtgebet) 20:10 Uhr

Iftar und Gebetszeiten für Berlin am Sonntag, 26. März 2023

In Deutschland wird am 26. März 2023 die Uhrzeit um 2 Uhr um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt. Dadurch verändern sich auch die Gebetszeiten. Alle Infos zur Zeitumstellung 2023 finden Sie hier.

Zeit Fadschr

(Morgengebet) 04:58 Uhr Shuruk

(Sonnenaufgang) 06:49 Uhr Duhur

(Mittagsgebet) 13:17 Uhr Assr

(Nachmittagsgebet) 16:40 Uhr Maghrib

(Abendgebet)

Fastenbrechen 19:35 Uhr Ischaa

(Nachtgebet) 21:12 Uhr

Iftar und Gebetszeiten für Berlin am Montag, 27. März 2023

Zeit Fadschr

(Morgengebet) 04:55 Uhr Shuruk

(Sonnenaufgang) 06:47 Uhr Duhur

(Mittagsgebet) 13:17 Uhr Assr

(Nachmittagsgebet) 16:41 Uhr Maghrib

(Abendgebet)

Fastenbrechen 19:37 Uhr Ischaa

(Nachtgebet) 21:14 Uhr

Iftar und Gebetszeiten für Berlin am Dienstag, 28. März 2023

Zeit Fadschr

(Morgengebet) 04:52 Uhr Shuruk

(Sonnenaufgang) 06:45 Uhr Duhur

(Mittagsgebet) 13:17 Uhr Assr

(Nachmittagsgebet) 16:42 Uhr Maghrib

(Abendgebet)

Fastenbrechen 19:39 Uhr Ischaa

(Nachtgebet) 21:16 Uhr

Iftar und Gebetszeiten für Berlin am Mittwoch, 29. März 2023

Zeit Fadschr

(Morgengebet) 04:49 Uhr Shuruk

(Sonnenaufgang) 06:42 Uhr Duhur

(Mittagsgebet) 13:16 Uhr Assr

(Nachmittagsgebet) 16:43 Uhr Maghrib

(Abendgebet)

Fastenbrechen 19:41 Uhr Ischaa

(Nachtgebet) 21:19 Uhr

