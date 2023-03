Erdbeben in der Türkei: Berliner wollen Verwandte zu sich holen

Berlin. Das Erdbeben in der Türkei und Syrien betrifft nicht nur direkt 23 Millionen Menschen, die in der Region leben. Sechs Prozent der Berlinerinnen und Berliner haben einen Bezug zur Türkei, hinzu kommen Zehntausende mit syrischem Hintergrund. 300.000 Berliner haben Angehörige in der Erdbebenregion und viele wollen helfen: Etwa indem sie ihre Verwandten zu sich holen, oder selbst dorthinfliegen. Doch das Aufenthaltsrecht macht es ihnen trotz angekündigter Visa-Erleichterungen nicht einfach.

Idil Deniz Sakar ist in Istanbul aufgewachsen, seit sechs Jahren lebt sie in Berlin und studiert Anthropologie an der Freien Universität. In Istanbul hatte sie eine österreichische Schule besucht, wovon sie nicht nur die „Matura“, sondern auch einen leichten Akzent mitnahm. Ihre ganze Familie väterlicherseits lebt in der Stadt Hatay, die die junge Frau Antakya nennt. Kurden und Aleviten verwenden meist diesen Zweitnamen der Stadt.

Sakars Verwandte überlebten und konnten bei Angehörigen unterkommen – ein unglaubliches Glück, wie sie sagt. Die 24-Jährige will nun Meltem, eine Cousine ihres Vaters nach Deutschland holen. Meltem studiert ebenfalls, heißt aber eigentlich anders, sie will lieber anonym bleiben. Meltem sei traumatisiert. „Stell dir vor, du hast ein Erbeben überlebt, liegst in deinem Bett und denkst, es könnte jederzeit wieder passieren“, beschreibt Sakar die Lage ihrer Verwandten. In Berlin soll sie sich vom Erdbeben und den Folgen erholen.

Die Bundesregierung hatte nach dem Erdbeben Visa-Erleichterungen beschlossen. Einreiseerlaubnisse für 90 Tage sollen einfach und schnell erteilt werden. Die gelten jedoch nur für Verwandte ersten und zweiten Grades der dauerhaft in Berlin lebenden Person. Für Sakar und Meltem gilt die Erleichterung also nicht. „Die Einteilung in Verwandtschaftsgrade haben wir in der Türkei nicht. Familie ist Familie“, sagt Sakar.

LEA-Chef: „Das Verfahren ist nicht einfach“

Auch Ayşe Demir vom Türkischen Bund Berlin Brandenburg (TBB) kritisiert diese Regelung. Der TBB hatte am Dienstagabend den Leiter des Landesamts für Einwanderung, Engelhard Mazanke, eingeladen, um Klarheit zu schaffen. Denn es ist verwirrend: Welche Regelung für wen gilt, welche Dokumente erforderlich sind und wie lange man in Deutschland bleiben darf, ist nicht auf Anhieb ersichtlich.

„Das Verfahren ist nicht einfach“, schraubte Mazanke die Erwartungen der Anwesenden herunter. Um ein erleichtertes Visum zu beantragen, muss die einladende Person in Deutschland ein Einkommen nachweisen und sich verpflichten, fünf Jahre lang für die Einreisenden zu haften und für alle entstehenden Kosten, einschließlich der Kosten für eventuelle Krankenbehandlung und Rückführung in das Heimatland aufzukommen.

Wer einen Erwachsenen holen will, braucht ein Nettoeinkommen von 1256 Euro, für jede weitere Person kommen 333 Euro hinzu, für Kinder 196 Euro. Alternativ ist ein Sperrkonto mit acht bist 10.000 Euro vorzuweisen. Dementsprechend wenig Verpflichtungserklärungen seien erst im LEA eingereicht worden, so Mazanke, der es jedoch auch auf einen Mangel an Informationen zurückführt.

„Antakya, das sind für mich die Kindheitsgeschichten meines Vaters.“ Idil Deniz Sakar hat mit der zerstörten Stadt einen Teil ihrer Heimat verloren. Nun versucht sie, eine Angehörige nach Berlin zu holen.

Foto: Boris Roessler / dpa

Am Einkommensnachweis würde es auch für Sakar scheitern. „Ich könnte nicht einmal meine Eltern herholen, wären sie direkt betroffen“, sagt die Studentin. Beim Informationsabend des TBB wandte sich ein Mann direkt an Mazanke: „Ich habe 35 Jahre in Deutschland gearbeitet, bin Rentner und habe sieben Verwandte im Erdbeben verloren.“ Seine Rente reicht nicht, um überlebende Familienmitglieder nach Berlin zu holen.

Uno-Ernährungsprogramm: Erdbebenregion ist „apokalyptisch“

Ein weiterer Haken am vereinfachten Visum: Es lässt sich nicht verlängern. Aber was ist, wenn die 90 Tage vorbei sind? „Da werden die Menschen auch noch keine Wohnung haben“, sagt Demir vom TBB. Auch Mazanke mahnt, sich schon vorher Gedanken machen. Er rät den Berlinerinnen und Berlinern mit Angehörigen in der Erdbebenregion daher, gleich ein sogenanntes D-Visum zu beantragen, also ein nationales Visum für einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland. Denn hier gelte aktuell bei der Familienzusammenführung die Globalzustimmung des Landesamts für Einwanderung. Und das Auswärtige Amt prüfe prioritär – es könnte also schnell gehen mit der Einreise.

Wenn die Post den Pass nicht ins Erdbebengebiet bringt

In allen Fällen müssen die türkischen Antragssteller einen Pass haben. Auch das stellt für Meltem und Sakar schon vor der Antragsstellung ein Problem dar. Meltems Pass ist wie bei den meisten Erbeben-Betroffenen in den Trümmern ihrer Wohnung verschwunden. Zwar stellen die türkischen Behörden momentan innerhalb weniger Tage neue Pässe aus und verschicken sie per Post. Doch kommt nicht im Erdbebengebiet an.

Meltems Pass steckt somit in Ankara fest. „Sie hat versucht, die Zustelladresse nachträglich zu ändern und den Pass nach Istanbul schicken zu lassen“, erzählt Sakar, doch ob das klappen werde, sei noch unklar. Meltem werde nun erstmal zu Sakars Eltern nach Istanbul gehen. Dass die Überlebenden in Istanbul, das ebenfalls starke Erdbeben kennt, Ruhe finden werde, bezweifelt Sakar. „Wir versuchen jetzt, ein normales Touristenvisum für Meltem zu beantragen.“

Auch dabei sehen sich die jungen Frauen in der Zwickmühle: Ein Schengen-Visum für 90 Tage wird nur erteilt, wenn die Rückkehr in das Heimatland als gesichert gilt. Sollen sie Meltems psychische Belastung durch das Erdbeben überhaupt erwähnen? Deutsche Behörden könnten unterstellen, dass Meltem in Deutschland bleiben will. „Wir werden also den Antrag so stellen, als sei sie reine Touristin“, so Sakar.

Das Haus von Meltems Familie in Antakya wurde bei dem Erdbeben stark beschädigt. Die Bewohner trauen sich nicht, sich darin aufzuhalten, aus Angst, es könnte einstürzen.

Foto: Privat

Syrische Staatsbürger haben dagegen fast gar keine Möglichkeiten. Zwar werden bereits gestellte Anträge auf Familiennachzug von Menschen aus der Erdbebenregion schneller bearbeitet und profitieren von der Berliner Globalzustimmung, jedoch ist eine kurzfristige Einreise für 90 Tage für sie nicht vorgesehen. „Dass normale Schengen-Visa an Syrer ausgestellt werden, kann ich mir nicht vorstellen“, so Tareq Alaows von Pro Asyl. Für Syrer nehmen die Behörden bisher keine Rückkehrgarantie an, das heißt, sie gehen davon aus, dass diese nicht zurückkehren wollen und nach Syrien kann nicht abgeschoben werden. Gründe, weshalb diese Anträge abgelehnt werden.

Syrer und arabischsprachige Menschen in der Türkei: kaum Zugang zu Hilfe

Zugleich nehmen die anti-arabischen Ressentiments in der Türkei zu. „Menschen trauten sich nicht, unter den Trümmern auf Arabisch um Hilfe zu rufen, aus Angst, nicht gerettet zu werden“, erzählt Sakar. Syrische Geflüchtete und die ansässige arabischsprachige Bevölkerung würden als Plünderer stigmatisiert und auch die Hilfe werde ungleich verteilt.

Alaows von Pro Asyl bestätigt diese Eindrücke. Auch in Nordsyrien sei die Lage katastrophal. Auch gerettete Menschen würden aufgrund der mangelnden medizinischen Versorgung sterben. „Das Gebiet wird seit zwölf Jahren bombardiert. „Wir brauchen ein humanitäres Visum für syrische Staatsangehörige. Diese Menschen müssen sofort aufgenommen werden.“

In Syrien kam die Hilfe erst sehr spät nach dem Erdbeben an, Menschen mussten Verwandte teils mit bloßen Händen suchen. Überlebende sind nun häufig obdachlos oder leben in Zelten, wie hier in Salqin.

Foto: Anas Alkharboutli / dpa

Die regulativen Möglichkeiten sind noch nicht erschöpft. Die EU könnte etwa einstimmig die Massenzustromrichtlinie beschließen, wie für die ukrainischen Geflüchteten. „Das ist aber politisch momentan nicht möglich“, sagte Mazanke am Dienstag. Auch ein Bundesaufnahmeprogramm, ein sogenanntes „Resettlement“ könnte beschlossen werden, dem müssten alle Innenminister der Länder zustimmen. Auf Berliner Landesebene könnte noch mit dem Segen der Bundesinnenministerin ein Landesaufnahmeprogramm auf den Weg gebracht werden.

Vorerst bleibt es bei hochbürokratische Vorgängen, die Familien – wenn sie überhaupt die Kriterien erfüllen – auf sich nehmen müssen, um Angehörige zu sich zu holen. Selbst wenn die Bearbeitung der Visa nur wenige Tage dauert, kann es Wochen kosten, alle Dokumente zu sammeln und einen Termin im auf Monate ausgebuchten LEA und den überlasteten deutschen Botschaften in der Türkei, oder im Falle Syriens im Beirut und Amman zu bekommen.

Und das vor dem Hintergrund, dass vermutlich jede Person, die aus der Erbeben-Region kommt, umgekommene Verwandte oder Freunde betrauert. „Eine Welt, die ich kenne, ist komplett zerstört“, sagt Sakar. Sie wisse nicht, ob sie je in die Stadt ihrer Großeltern zurückkehren werde.

Lesen Sie auch: Berlin bemüht sich weiter um Einreise für Erdbebenopfer