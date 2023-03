So wenig Schuldner wie nie in Berlin und Brandenburg

Große Unterschiede in der Stadt: Spandau so verschuldet wie nie, Neukölln erholt sich. Was aber wirklich hinter den Zahlen steckt.

Schuldneratlas 2022 So wenige Schuldner wie nie in Berlin und Brandenburg

Berlin. Auf den ersten Blick geben die Zahlen durchaus Anlass zur Freude. Noch nie seit der ersten Erhebung des Schuldnertatlas der Wirtschaftsauskunftei Creditreform 2004 waren so wenig Menschen in Berlin und Brandenburg verschuldet wie im Jahr 2022. So sank die Zahl der überschuldeten Verbraucher in Berlin - wenn auch deutlich schwächer als noch im Vorjahr - um rund 11.500 Personen beziehungsweise um rund 3,5 Prozent. Zum Stichtag des 1. Oktober 2022 wiesen demnach 319.913 erwachsene Einwohner Berlins zumindest nachhaltige Zahlungsstörungen auf.

In Brandenburg verringerte sich die Zahl der Überschuldungsfälle binnen eines Jahres um rund 8000 Personen beziehungsweise um 4,3 Prozent. Insgesamt 175.322 erwachsene Einwohner hatten in Berlins Nachbarbundesland mit Überschuldungsmerkmalen zu kämpfen.

Beide Länder folgten damit dem positiven Bundestrend. Die Überschuldungssituation der privaten Verbraucher hat sich in Deutschland nämlich insgesamt in den letzten zwölf Monaten noch weiter gebessert - und das zum vierten Mal in Folge. Um rund 273.000 Personen, also 4,4 Prozent, ist die Zahl der überschuldeten Verbraucher im Jahr 2022 bundesweit zurückgegangen.

Schuldnerquote sehr ungleich über Berlin verteilt

Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform erfasst dabei nicht nur Privatinsolvenzen, sondern alle Fälle, in denen die zu leistenden Gesamtausgaben höher sind als die Einnahmen. Erkannt wird dies zum Beispiel durch mindestens zwei vergebliche Mahnungen von Gläubigern, unterschieden wird zum besseren Verständnis zudem die Intensität und das Volumen der Verschuldungen. In der Schuldnerquote wird zusätzlich der Anteil der Personen mit Überschuldungsmerkmalen im Verhältnis zu allen Personen ab 18 Jahren in einer betrachteten Region gemessen.

Diese Zahlen zusammengenommen, zeigen sich deutliche Unterschiede, vor allem innerhalb Berlins. Zwar sind in allen Berliner Bezirken die Schuldnerquoten rückläufig, in ganz Berlin nahm sie innerhalb der Jahresfrist sogar zum neunten Mal in Folge ab, diesmal um 0,34 Prozentpunkte. Damit gelten noch 10,47 Prozent der erwachsenen Berliner als überschuldet, im Gegensatz zu 10,81 Prozent im Jahr 2021. Allerdings ist diese positive Entwicklung geografisch sehr heterogen über die Stadt verteilt.

Berlin im bundesweiten Vergleich Schuldner-Schlusslicht

So weist Spandau auch weiterhin die höchste Schuldnerquote aller Berliner Bezirke auf. 13,67 Prozent der erwachsenen Einwohner tragen hier Überschuldungsmerkmale, dicht gefolgt von Marzahn-Hellersdorf mit 13,25 Prozent. Die geringste Schuldnerquote in Berlin gibt es dem gegenüber im Bezirk Steglitz-Zehlendorf mit 6,63 Prozent. Auf Rang Zwei im Ranking folgt Pankow mit einer Überschuldungsquote von 8,05 Prozent, auf dem dritten Platz behauptet sich Charlottenburg-Wilmersdorf mit 8,94 Prozent.

Überdurchschnittlich starke Rückgänge der Überschuldungsquote in den letzten zehn Jahren verzeichneten dabei die Bezirke Mitte (- 3,66 Prozentpunkte) und Neukölln (- 3,10 Prozentpunkte). Weniger deutlich fiel der Rückgang der Schuldnerquote im Zehn-Jahres-Vergleich hingegen beispielsweise in Reinickendorf (- 1,02 Prozentpunkte) und im Bezirk Spandau (- 1,06 Prozentpunkte) aus. Hier spiegeln sich laut den Analysten von Creditreform die extrem gestiegenen Mieten in der Berliner Innenstadt wieder, die zur Verdrängung ärmerer Familien und Haushalte in die Außenbezirke geführt haben.

Die Überschuldungshäufigkeit in Berlin bleibt damit trotz der positiven Entwicklung auch 2022 mit einer Quote von insgesamt 10,47 Prozent weiter höher als im Bundesdurchschnitt. Im Bundesländer-Ranking weisen nur Sachsen-Anhalt und Bremen schlechtere Werte auf.

Zum Vergleich: Brandenburg belegt mit einer Überschuldungsquote von insgesamt 8,23 Prozent einen sehr guten vierten Platz im Länder-Ranking direkt hinter Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen. Auch in Brandenburg weisen demnach alle Landkreise und kreisfreien Städte eine rückläufige Schuldenquote auf. Eine große Ausnahme bildet hier die Stadt Frankfurt an der Oder, die als einzige Einheit aufgrund hohen Wegzugs solventer Bewohner einen Anstieg der Verschuldung verzeichnen muss.

Creditreform: Niedrige Schuldenraten 2022 zumindest teilweise verfälscht

Zunächst paradox klingt es nun, dass Creditreform angesichts dieser insgesamt positiven Zahlen in der Metropolregion mit Sorge auf das kommende Jahr 2023 blickt. „Wir müssen hier etwas Wasser in den Wein schütten und die Daten einordnen“, sagte Patrick-Ludwig Hantzsch, Leiter der Wirtschaftsforschung der Creditreform. So befänden sich Verbraucher und Unternehmen zurzeit in einer Art künstlichen Blase, die nicht mit den düsteren konjunkturellen Rahmenbedingungen der deutschen Wirtschaft übereinstimme und den Blick auf die Situation dadurch verfälsche.

Grund hierfür seien die zahlreichen politischen Hilfspakete, von den Corona- und Wirtschaftshilfen über Maßnahmen wie die Kurzarbeit bis hin zur Energie- und Strompreisbremse. Diese stützten die Verbraucher derzeit immens. Die Probleme würden damit aber nur ein Stück weit verschoben.

„Vielen Verbrauchern droht spätestens im kommenden Jahr ein Nachzahlungsschock bei den Energie- und Heizkosten“, so Hantzsch. „Die Folge dürfte ein Wiederanstieg der nachhaltigen Zahlungsschwierigkeiten sein, die zum Teil direkt in die Überschuldung führen.“ Die Kostensteigerungen seien zudem erst zum Teil wirklich bei den Konsumenten angekommen.

„Vielfach verfügen die privaten Hauhalte aus der Corona-Zeit auch noch über eine Art Sparüberhang, der sich nun aber nach dem wiedereingesetzten Konsum langsam dem Ende neigt“, gibt Hantzsch zu bedenken. Die sowohl in Berlin als auch in Brandenburg gestiegene Schuldenquote von Personen über 60 Jahren weist des Weiteren auf das zunehmende Problem der Altersarmut hin.