Female Future Force: Hochrangiges Frauentreffen in Berlin

Frauen machen sich stark: Zum Female Future Force Day werden am 21. Oktober in Berlin rund 3500 Teilnehmerinnen erwartet.

Berlin. Hochrangiges Frauen-Treffen in Berlin: Rund 3500 Teilnehmerinnen werden am 21. Oktober zum „Female Future Force Day“ in der Arena in Berlin-Treptow erwartet, mehr als hundert Rednerinnen und Redner werden bei der ganztägigen Konferenz auftreten. Die Konferenz steht unter dem Leitsatz „The Future ist equal“, nimmt also die Gleichberechtigung aller Geschlechter in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft in den Fokus. Veranstaltet wird der Female Future Force Day von der Medienmarke Edition F, die seit kurzem zur Funke Mediengruppe gehört.

Gleichberechtigung aller Geschlechter steht im Fokus

Auf drei großen Bühnen wird am 21. Oktober zu den Themenbereichen „Gesellschaft“, „Wirtschaft“ und „Politik“ sowie in zahlreichen Masterclasses einen Tag lang ein umfangreiches und vielfältiges Programm geboten – mit Keynote-Reden, Panels, Workshops und Interviews mit bekannten Persönlichkeiten. Es wird darüber hinaus die Möglichkeit geboten, sich über neue Jobs zu informieren oder sich als Unternehmen vorzustellen. „Wir möchten unseren Besucher*innen die Möglichkeit für viele inspirierende Erlebnisse und einen spannenden Austausch mit entschlossenen Macher*innen geben. Die bewusste und sorgfältige Auswahl unsere Speaker*innen ist daher eine Herzensangelegenheit des gesamten Teams“, sagt Anne-Kathrin Heier, Redaktionsleiterin Edition.

Der Female Future Force Day 2023 von Edition F findet am 21. Oktober 2023 in der Arena in Berlin-Treptow statt.

Influencerin Diana zur Löwen nimmt an der Konferenz teil

Die ersten Rednerinnen und Redner, die bei der Frauen-Konferenz auftreten werden, stehen schon fest: Neben der Psychotherapeutin und Bestseller-Autorin Stefanie Stahl haben die Moderatorin und Podcasterin Louisa Dellert, Content Creator und Business Angel Diana zur Löwen, die Buchautorin, Menschenrechtsaktivistin und Mitbegründerin des „Centre for Feminist Foreign Policy“, Kristina Lunz, der queer-vegane Arzt und Aktivist Aljosha Muttardi sowie der Journalist und Podcaster Ridal Carel Tchoukuegno ihre Teilnahme zugesagt.

Schon jetzt sind Tickets für den 21. Oktober erhältlich

„Die Gleichberechtigung aller Geschlechter ist eines der zentralen wichtigen Themen unserer Zeit“ sagt Barbara Brehm, Geschäftsführerin von Funke Lifestyle. Der Female Future Force Day wird nach den Corona-Jahren nun wieder in Präsenz stattfinden. Wer an der Konferenz in der Arena teilnehmen möchte, kann schon jetzt Tickets kaufen: Die Early Bird Tickets sind seit Mittwoch auf der Website editionf.com beziehungsweise auf wir-lieben-tickets.de erhältlich. Dort wird es auch in den nächsten Wochen und Monaten weitere Informationen zur Veranstaltung und weiteren Rednerinnen und Rednern geben.

