Polarlichter über Berlin: Foto verblüfft sogar Experten

Berlin. Die Polarlichter, die seit einigen Tagen in spektakulärer Ausprägung über Teilen Norddeutschlands zu sehen sind, waren in der Nacht zu Dienstag auch über Berlin zu sehen. Die Studentischen Wetterbeobachter der Freien Universität (FU) veröffentlichten ein Bild der Skyline Berlins, über der deutlich ein grün- und rosafarbener Schimmer zu sehen ist. "Auch unsere Webcam in Dahlem konnte letzte Nacht die Polarlichter am Nordhimmel aufzeichnen. Durchaus eine Seltenheit hier bei uns", schrieben die Nachwuchs-Meteorologen dazu.

Als #Wetterbeobachter sollte man hin und wieder über den Tellerrand hinausschauen. Auch unsere Webcam in Dahlem konnte letzte Nacht die #Polarlichter am #Nordhimmel aufzeichnen. Durchaus eine Seltenheit hier bei uns.😮/HF pic.twitter.com/N9bIdytpuz — Wetter Berlin Dahlem (@wind_berlin) February 28, 2023

Die Sichtung über der Hauptstadt verblüfft. Noch am Montag hatten Experten Hobby-Astronomen empfohlen, weit aus Berlin hinauszufahren, um einen Blick auf die Polarlichter zu werfen. Nun war der spektakuläre Schimmer direkt über dem Berliner Funkturm zu sehen. Weitaus deutlicher war das Phänomen in den vergangenen Nächten freilich in dunkleren Gebieten zu sehen. Wie man Polarlichter fotografieren kann, wenn kein künstliches Licht der Großstadt stört, sieht man etwa auf diesem Foto, das im Brandenburgischen Walsleben (Ostprignitz-Ruppin) aufgenommen wurde:

Ergänzend noch eine Polarlicht-Aufnahme der Webcam der Wetterstation Walsleben vom 26.2.23 🤠 pic.twitter.com/sNAzUneSVB — Wetter Berlin Dahlem (@wind_berlin) February 28, 2023

Polarlichter über Berlin und Brandenburg: Sichtungen auch am Dienstag möglich

Polarlichter, die auch Nordlichter genannt werden, sind laut Aussage von Dr. Monika Staesche von der Stiftung Planetarium Berlin nur etwa alle zehn Jahre in unseren Breiten zu sehen. In den vergangenen Nächten waren sie so hell, dass die Nordlichter in Brandenburg und selbst noch weiter südlich gelegenen Gebieten mit dem bloßen Auge zu sehen waren. Alle Informationen zur Entstehung von Polarlichtern lesen Sie hier.

Da die hohe Aktivität der Sonne derzeit noch anhalte, sei zum Dienstagabend wieder mit dem Auftreffen des "Sonnenwindes" zu rechnen, so Staesche. Meteorologisch steht einer erneuten Sichtung kaum etwas entgegen: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird der Abend und die Nacht zu Mittwoch in Berlin nur gering bewölkt bis klar. Die beste Zeit zur Sichtung von Nordlichtern oder Polarlichter ist laut Experten zwischen 18 und 2 Uhr. Statistiken zeigen, dass die Polarlichter ihre kräftigste Ausprägung zwischen 22 und 23 Uhr haben.

In diesem Jahr haben sich in der Region Berlin/Brandenburg bereits mehrere sehenswerte Himmelsphänomene ereignet: Vor wenigen Wochen konnte der grüne Komet, auch „Neandertaler“ genannt, im Umland von Berlin beobachtet werden. Bis in die Stadt sah man derweil einen „Halo-Mond“.

( bee )