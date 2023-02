Trendumkehr am Berliner Immobilienmarkt

Erstmals seit Jahren verzeichnet der Gutachterausschuss seit Mitte 2022 rückläufige Preise für Wohnimmobilien in Berlin.

Immobilien in Berlin

Berlin. Jahrelang kannten die Kaufpreise für Immobilien in Berlin nur eine Richtung: steil nach oben. Das hat sich erstmals geändert. Nach dem am Montag veröffentlichten vorläufigen Immobilienmarktbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Berlin ist sowohl die Anzahl der Kauffälle deutlich um 21 Prozent auf 21.586 zurückgegangen. Entsprechend deutlich ist auch der Rückgang bei den Geldumsätzen – der sich besonders dynamisch entwickelt.

Nach Angaben der Gutachter lässt sich die Entwicklung der Kaufpreise auf dem Berliner Immobilienmarkt 2022 in zwei unterschiedliche Jahreshälften unterteilen. Die Auswirkungen des Ukrainekrieges mit Energiekrise und steigenden Rohstoffpreisen, insgesamt gestiegenen Baukosten, hoher Inflation sowie steigenden Bauzinsen haben demnach ab der zweiten Jahreshälfte zu einer deutlichen Zurückhaltung der Käuferinnen und Käufer auf den Immobilienmärkten geführt.

„Preise entwickeln sich in nahezu allen Teilmärkten rückläufig“

Laut vorläufigem Bericht ist der Geldumsatz deutlich um 27 Prozent auf 17,3 Milliarden Euro zurückgegangen. Der stärkste Rückgang wurde dabei bei Wohn- und Geschäftshäusern um 49 Prozent (minus 1,7 Milliarden Euro) verzeichnet. „Während in der ersten Jahreshälfte die Preise noch scheinbar unbeeindruckt von den negativen Rahmenbedingungen weiter stiegen, entwickelten sich die Preise ab Jahresmitte 2022 in nahezu allen Teilmärkten rückläufig“, schreiben die Gutachter in ihrem Bericht.

Im Vorjahr wurden noch Rekordzuwächse verzeichnet

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin ist ein unabhängiges Gremium von rund 50 Immobilienexperten, das bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung angesiedelt ist. Es wertet die Daten aller notariell beurkundeten Kaufverträge des Jahres 2022 aus. Der Berliner Grundstücksmarkt 2022 wird dabei im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum betrachtet.

Für den Vorjahresbericht 2021 hatten die Gutachter noch Rekordzuwächse verzeichnet – zum Beispiel für die Zahl der rund 27.300 im vergangenen Jahr notariell beurkundete Kauffälle. Schon das war ein neuer Höchststand, denn damit wurden rund 15 Prozent mehr Fälle registriert als im Vorjahr. Zudem wurden vor einem Jahr noch in nahezu allen Teilmärkten deutliche Preisanstiege von mehr als zehn Prozent bekannt gegeben. Der Geldumsatz war sogar um 31 Prozent gestiegen und hatte mit rund 23,8 Milliarden Euro einen neuen Höchstwert erreicht.

Höhenflug ist vorerst beendet

Doch mit solchen Höhenflügen ist nun nach Einschätzung der Gutachter vorerst nicht mehr zu rechnen. „Wir rechnen nicht damit, dass wir im Jahr 2023 noch eine deutliche Erholung der Kaufpreise erleben werden“, sagte Thomas Sandner, Vorsitzender des Gutachterausschusses, auf Nachfrage der Berliner Morgenpost. Eher sei mit einer Verfestigung der Preisrückgänge zu rechnen, denn durch die gestiegene Inflation und die hohen Finanzierungskosten würde der Erwerb einer Immobilie für viele Käufer in unerreichbare Ferne gerückt.

Entsprechend geben die vergleichsweise guten Gesamtzahlen 2022 bei genauerer Betrachtung auch keinen wirklichen Grund zum Optimismus. Bei den bebauten Grundstücken und bei den Eigentumswohnungen etwa seien die Kaufpreise im Vergleich zu 2021 zwar insgesamt noch einmal leicht angestiegen – „allerdings ist auch hier ab der Jahresmitte 2022 ein Preisrückgang in diesen Marktsegmenten zu beobachten“, so Sandner.

Gut lässt sich diese Entwicklung auf dem Teilmarkt der Eigentumswohnungen feststellen. Dort ist ein deutlicher Umsatzrückgang ab dem dritten Quartal 2022 gegenüber den vorherigen Quartalen des Jahres festzustellen. Während durchschnittliche Kaufpreise noch im zweiten Quartal mit 5740 Euro gegenüber dem Vorjahr weiter angestiegen sind, beginnen sie aber ab dem dritten Quartal 2022 wieder zu sinken. Die Durchschnittspreise im vierten Quartal 2022 liegen mittlerweile wieder lediglich auf denen des Vorjahreszeitraums – bei durchschnittlich rund 5400 Euro je Quadratmeter.

Einzig Einfamilienhaus-Kaufpreise leicht verteuert

Aufgrund der weiterhin hohen Nachfrage und eines sehr limitierten Angebots stellten die Experten dagegen bei Ein- und Zweifamilienhäusern im Verhältnis zum Vorjahr auch eine erneute, wenn auch abgeschwächte Steigerung des durchschnittlichen Kaufpreises in Höhe von plus acht Prozent (2021: plus 16 Prozent) fest. Im Jahr 2022 lag der durchschnittliche Kaufpreis bei rund 4661 Euro je Quadratmeter (2021: 4263).

„Die derzeit vorliegenden Zahlen vermitteln im Vergleich der einzelnen Jahrgänge einen – wenn auch abgeschwächten – Anstieg der durchschnittlichen Kaufpreise. Die quartalsweise Betrachtung zeigt aber schon deutlich ab Mitte des Jahres 2022 eine Umkehr der über viele Jahre zu beobachtenden Preisanstiege“, lautet das Resümee der Gutachter. Die Preise seien ab dem dritten Quartal des Jahres über nahezu alle Teilmärkte gesunken.