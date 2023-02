Denkmal im Park Sanssouci beschädigt: 30.000 Euro Schaden

An einem historischen Denkmal im Potsdamer Park Sanssouci, der Neptungrotte, haben Unbekannte die Marmorskulptur des Meeresgottes schwer beschädigt. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg geht von Restaurierungskosten in Höhe von mehr als 30.000 Euro aus, wie die Stiftung am Donnerstag mitteilte. An der Neptun-Skulptur, die sich hoch oben auf dem Bauwerk befindet, sei der Dreizack aus der rechten Hand gebrochen und gestohlen worden. Auch Teile der Hand und Finger wurden laut Stiftung abgeschlagen. Eine ebenfalls beschädigte Skulptur daneben sei zudem mit SS-Runen beschmiert worden.