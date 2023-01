Möbelhersteller Holzconnection: Weit mehr Kunden betroffen

Die „Holzconnection“-Filiale in der Belziger Straße in Schöneberg.

Berlin. Von der drohenden Insolvenz des Berliner Holzmöbelherstellers „Holzconnection“ sind offenbar weit mehr Kunden betroffen als zunächst angenommen. Anders als durch die Unternehmensgeschäftsführung kommuniziert, ist nicht das Label Holzconnection allein, sondern die gesamte dahinterstehende Dachgesellschaft „e-Furniture Germany GmbH“ von der Insolvenz bedroht und damit auch weitere Marken.

Auf Nachfrage bestätigte in dieser Woche das beim Amtsgericht Charlottenburg angesiedelte Insolvenzgericht, dass am 21. Dezember ein vorläufiger Insolvenzverwalter für e-Furniture Germany GmbH bestellt worden sei. Zu der Gesellschaft gehören neben Holzconnection auch die Marken „Audena“, „Paschen“, „choyc“ und „Nhoma“.

Nachdem die Berliner Morgenpost Anfang Januar über den Fall berichtete, meldeten sich Kunden, die Möbel bei einer dieser anderen Marken bestellt hatten. Man habe ihnen schriftlich mitgeteilt, dass aufgrund des vorläufigen Insolvenzverfahrens in Auftrag gegebene Ware nicht mehr geliefert und Geld nicht zurückgezahlt werden könne. Ähnliche Nachrichten war auch an Holzconnection-Kunden verschickt worden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Holzconnection: Wie viele Kunden betroffen sind, ist unklar

Laut dieses Schriftverkehrs könnten Kunden Forderungen nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim Insolvenzverwalter anmelden. Auf mehrere weitere Kontaktaufnahmen durch die Berliner Morgenpost reagierte e-Furniture-Geschäftsführer Denys Nagel nicht mehr.

Als der Insolvenzfall Anfang Januar bekannt geworden war, teilte er der Berliner Morgenpost schriftlich mit, dass das Verfahren am 1. März eröffnet wird. Wie viele Kunden betroffen sind und wie es für sie weitergeht, ist derzeit unklar. Neue Bestellungen würden nicht angenommen, hatte Nagel mitgeteilt. Man wolle klären, inwiefern bereits Bestelltes noch ausgeliefert werden könne.

Holzconnection-Chef gründete weitere Firmen in den vergangenen Jahren

Nagel gab die gestiegenen Kosten für Energie und Holz als Gründe für die wirtschaftliche Schieflage des Unternehmens an. Man versuche das Geschäft zu stabilisieren und suche nach Investoren. Vier Standorte gibt es von Holzconnection in Berlin: in Schöneberg, Steglitz, Charlottenburg und Prenzlauer Berg.

Laut der Webseite northdata.de gründete Denys Nagel in den vergangenen beiden Jahren weitere Firmen. Im September 2021 gründete er das Unternehmen E-Homes Europe GmbH mit Sitz im brandenburgischen Eberswalde und im Juni 2022 die Holz Homes Holding GmbH in Schönefeld. Nagel ist außerdem Geschäftsführer der Vermögensverwaltungsgesellschaft Infintra GmbH.

Mehr Nachrichten aus Tempelhof-Schöneberg lesen Sie hier.