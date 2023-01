CDU zeichnet die Arche und Jona´s Haus aus

In Berlin gestartet, nun in ganz Deutschland vertreten: Die Initiative des Pastors Bernd Siggelkow, Gründer der Arche, wird von der CDU Berlin mit dem Eberhard-Diepgen-Preis gewürdigt.

Berlin. Zum dritten Mal ist am Mittwochabend der Eberhard-Diepgen-Preis verliehen worden. Mit dem Preis würdigt und fördert die CDU Berlin Engagement, das sich um den sozialen Zusammenhalt in Berlin verdient gemacht hat. Der Preis, dem der ehemalige Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU) seinen Namen gibt, ist mit 5000 Euro dotiert. Der Hauptpreis mit 4000 Euro ging diesmal an das Christliche Kinder- und Jugendwerk Die Arche. Die Stiftung Jona’s Haus wurde mit dem Anerkennungspreis über 1000 Euro geehrt.

Die Jury setzte sich aus Menschen zusammen, die sich durch soziales Engagement öffentlich hervorgetan haben. Vorsitzende der Vergabejury ist seit 2018 die frühere Bundesministerin und langjährige Präsidentin des Berliner Landesverbands des Deutschen Roten Kreuzes, Sabine Bergmann-Pohl. Sie würdigte die Preisträger in der Laudatio im Festsaal der Stadtmission. Die Jury habe gezielt zwei Initiativen ausgewählt, die sich in besonders herausragender Weise für Berliner Kinder und Jugendliche engagierten.

Arche ist mittlerweile in ganz Deutschland aktiv und erreicht 5000 Kinder

Die Arche setzt sich dafür ein, die Lebensbedingungen sozial benachteiligter Kinder und Familien zu verbessern. Sie bietet ihre Angebote kostenlos an. Ihre Arbeit hat in Berlin begonnen, 1995, auf Initiative des Pastors Bernd Siggelkow. Mittlerweile ist die Arche in ganz Deutschland aktiv, an 28 verschiedenen Standorten. Die Arche erreicht 5000 Kinder mit ihrem Freizeit- und Ferienprogramm, bietet kostenlose Mahlzeiten und leistet Bildungsförderung.

Die Stiftung Jona’s Haus wurde 2005 auf private Initiative hin von Jürgen und Angelika Bier gegründet, beide sind Medizin-Professoren an der Berliner Charité. In Jona’s Haus, 2006 nicht weit weg vom sozialen Brennpunkt Heerstraße Nord in Spandau eröffnet, wollen sie materieller, geistiger und Bildungsarmut von Kindern und Jugendlichen entgegentreten.

Der Verein Rabauke, die Malteser, die Versöhnungsgemeinde und die VHS sind schon Preisträger

Der Hauptpreis ging im ersten Vergabejahr an den Verein Rabauke. Mit dem zweiten Preis wurde der ehrenamtliche Besuchsdienst der Malteser Berlin ausgezeichnet. Die Absicht der Jury war damals, zwei Initiativen zu ehren, die in der öffentlichen Wahrnehmung kaum präsent sind.

2019 wurden Aktionen ausgezeichnet, die mit der deutschen Teilungsgeschichte zu tun haben. Preisträger waren damals die Evangelische Versöhnungsgemeinde und das Nachbarschaftsheim Neukölln mit dem Ferienprojekt „Talent Campus – Einigkeit und Rap und Freiheit“, beide erhielten 2500 Euro.

