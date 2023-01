Berlin kippt Maskenpflicht in Bus und Bahn zum 2. Februar

Am 2. Februar endet in Berlin und Brandenburg die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr. Andernorts gilt sie weiter.

Nach Jahren endet am 2. Februar in Berlin die Maskenpflicht in Bus und Bahn. Darauf verständigte sich der Senat mit der Brandenburger Staatskanzlei in Potsdam am Dienstag. Nach Ende der Pflicht wird empfohlen, weiter freiwillig eine Maske im öffentlichen Nahverkehr zu tragen.

Mit dem 1. Februar endet auch die Pflicht, sich vor Beendigung der Isolation testen zu müssen. Es reicht dann aus, die Isolation fünf Tage nach dem ersten positiven Test zu beenden, wenn die betreffende Person seit 48 Stunden symptomfrei ist.

Im Gesundheitssystem bleibt die Maskenpflicht vorerst weiter bestehen. Sie gilt für das Personal, Patienten und Besucher. Auch im Fernreiseverkehr gilt die Maskenpflicht nach dem Infektionsschutzgesetz des Bundes weiter.