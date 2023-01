Wasserball Spandau 04 will ersten Sieg in Champions League

Die Wasserfreunde Spandau 04 streben am 5. Spieltag der Champions League-Hauptrunde der Gruppe B den ersten Sieg an. Als Zweiter der Achtergruppe mit neun Punkten ist Ungarns Meister FTC Telekom Budapest Gast in der Schwimmhalle Schöneberg am Mittwoch (19.30 Uhr). Spandau ist mit zwei Zählern nach je zwei Remis und Niederlagen Vorletzter. Die Top 4 qualifizieren sich nach 14 Spieltagen für die Endrunde in Belgrad.