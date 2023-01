Kriegsflüchtlinge dürfen aus Berlin nach Brandenburg ziehen

Berlin. Für die Unterbringung ukrainischer Kriegsflüchtlinge zeichnet sich ein Durchbruch ab. Das Bundesinnenministerium sieht keine rechtlichen Bedenken, wenn ukrainische Flüchtlinge in Berlin, die in Brandenburg eine Wohnung finden, das Bundesland wechseln. Bislang galt die Regelung, dass Flüchtlinge, die einen Aufenthaltstitel in einem bestimmten Bundesland erhielten, in dem jeweiligen Bundesland leben müssen.

Das sieht das Innenministerium nicht – mehr – so: „Grundsätzlich ist angesichts der derzeitigen Unterbringungssituation der Gedanke durchaus nachvollziehbar, die private Wohnsitznahme von Schutzsuchenden im Bereich einer anderen Ausländerbehörde (…) zu erleichtern“, heißt es in einem Brief des Innenministeriums an Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke). „Die Regelungslage steht einer schnellen Abstimmung und Zustimmung durch die abgebende Ausländerbehörde und durch die für die Aufnahme zuständige Ausländerbehörde nicht entgegen.“

Berlin: Sozialsenatorin Kipping hatte Bund um Hilfe gebeten

Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) hatte Innenministerin Nancy Faeser (SPD) Ende vergangenen Jahres gebeten, nach Möglichkeiten zu suchen, den Wechsel des Bundeslandes zu ermöglichen. Berlin nimmt deutlich mehr Flüchtlinge auf, als es nach der bundesweiten Regelung („Königsteiner Schlüssel“) aufnehmen muss. Das führt zu Problemen, weil ukrainische Flüchtlinge wegen des allgemeinen Wohnungsmangels länger in Sammelunterkünften untergebracht sind, als sie sollten.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nun mehren sich laut Sozialverwaltung die Fälle, wonach Flüchtlinge durch die Vermittlung von Freunden oder Verwandten eine Wohnung in Brandenburg beziehen könnten. Doch dieser Umzug galt bislang als nicht möglich, weil das Aufenthaltsgesetz die Residenzpflicht vorsieht. Kipping wollte daher erreichen, dass Flüchtlinge, die in Sammelunterkünften untergebracht sind, als Härtefälle anerkannt werden und so die Möglichkeit erhalten, aus Berlin nach Brandenburg zu ziehen.

Nach Auffassung des Bundesinnenministeriums spricht schon allein die Unterbringung in Sammelunterkünften für einen Härtefall, so dass ein Schreiben des Betreibers der Unterkunft zur Anerkennung ausreiche. Wenn sich das abgehende und das aufnehmende Bundesland einig seien, spreche nichts gegen einen Wechsel, heißt es in dem Brief aus dem Hause Faesers.

Mit dem Wohnortwechsel müssen auch die Kosten übernommen werden

Derzeit kommen pro Tag rund 200 ukrainische Kriegsflüchtlinge in Berlin an.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Einziges Problem dabei: Mit dem Wohnortwechsel würden auch die Kosten auf das neue Bundesland übergehen. „Allerdings würde eine entsprechende Regelung außer Acht lassen, dass mit der Wohnsitznahme auch die Verantwortung für eine meist erforderliche Leistungsgewährung, für die Gesundheitsversorgung, für gegebenenfalls zu bietende integrationsunterstützende Maßnahmen, schulische Versorgung, Versorgung in Kindergärten und so weiter einhergeht“, heißt es in dem Schreiben des Innenstaatssekretärs Bernd Krösser.

Kipping will nun kurzfristig Kontakt mit den Brandenburger Behörden aufnehmen, um zu klären, ob sich beide Länder auf eine Lösung verständigen können. Kipping wirbt damit, dass viele Brandenburger Gemeinden über Wohnungsleerstand klagen, während der Wohnungsmarkt in Berlin äußerst überhitzt ist. Einige Brandenburger Kommunen zahlen bereits Prämien für Städter, die aufs Land ziehen. Ob dies allerdings auch für ukrainische Flüchtlinge gilt, ist noch nicht klar.

Brandenburg reagiert zurückhaltend

Das Bundesinnenministerium setzt auf einvernehmliche Lösungen. „Vor diesem Hintergrund empfehle ich, dass zwischen den Ländern im Sinne eines solidarischen Miteinanders schnelle Abstimmungsverfahren zwischen der abgebenden und der aufnehmenden Ausländerbehörde vereinbart werden, die aber den über die Wohnsitznahme hinausgehenden Aspekte weiter berücksichtigen können“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Mehr Nachrichten aus Berlin lesen Sie hier:

Silvester-Krawalle: CSU forder Mittelkürzungen für Berlin

Behörden überlastet: Berlin kommt mit Einbürgerungen nicht hinterher

Fahrstuhl im Hochhaus defekt – Erste Mieter ziehen aus

Brandenburg reagierte am Donnerstag zurückhaltend auf den Berliner Vorstoß. Aus sicht des dortigen Innenministeriums reicht die Unterbringung in einer Sammelunterkunft nicht aus, einen Härtefall anzuerkennen. Auch der von Kipping angenommene Leerstand bestehe nicht. „Angesichts der aus den Kommunen in Brandenburg kommunizierten Engpässe bei der Unterbringung Geflüchteter können die vermeintlichen Äußerungen der Sozialsenatorin des Landes Berlin nicht nachvollzogen werden“, hieß es dazu auf Anfrage..

In Berlin haben seit Kriegsbeginn 85.000 ukrainische Flüchtlinge einen Aufenthaltstitel beantragt, fast 50.000 haben ihn erhalten. Pro Tag erreichen aktuell rund 200 neue Flüchtlinge die Stadt. Die Sozialverwaltung sucht deshalb nach geeigneten Unterkünften.