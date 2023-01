Spranger zeigt sich wütend über Angriffe auf Einsatzkräfte

Die Berliner Innensenatorin Iris Spranger hat sich empört über die Angriffe auf Feuerwehrleute und Polizisten mit Böllern und Raketen in der Silvesternacht gezeigt. „Dass wir auch in diesem Jahr darüber sprechen müssen, dass Rettungs- und Einsatzkräfte behindert, angegriffen und verletzt wurden, in Teilen sogar schwer, macht mich wütend“, erklärte die SPD-Politikerin am Sonntag.