Weihnachten ‘22: Weniger Haustiere ausgesetzt oder entlaufen

Berlin. Ein besonderes Weihnachtsgeschenk gab es dieses Jahr für den Besitzer des entlaufenen Katers Calito: Die Katze war eines der 17 Berliner Fundtiere zu Weihnachten 2022. Vor einem Jahr war der Freigänger-Kater weggelaufen, als sein Besitzer in eine neue Wohnung umgezogen war, berichtet Ute Reinhardt, Pressesprecherin des Tierheims Berlin. Über ein Jahr lang hätte der Besitzer nach dem vermissten Tier gesucht.

Kürzlich wurde der Kater dann in einem Schuppen gefunden und von Leuten angefüttert, die ihn ins Tierheim brachten. „Calitos Besitzer war schon auf Weihnachtsbesuch in Nordrhein-Westfalen. Als wir ihn benachrichtigten, kam er sofort zurück, um den Kater bei uns abzuholen. Die Freude war tierisch. Ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk“, erzählt Reinhardt.

Auch beim Tierschutzverein für Berlin und Umgebung gab es Grund zur Freude, denn Weihnachten 2022 waren es weniger Fundtiere als gewöhnlich. Und die meisten sind bereits wieder zu Hause, so Tierheimsprecherin Reinhardt. Während im Vorjahr 24 Fundtiere zu Weihnachten in Berlin registriert wurden, waren es dieses Jahr nur 17 ausgesetzte oder entlaufene Tiere, die die Amtliche Tiersammelstelle zwischen dem 21. und 26. Dezember aufgenommen hat. Acht Katzen, sieben Hunde und zwei Meerschweinchen. Fünf der acht weihnachtlichen Fundkatzen konnten an ihre Besitzerinnen und Besitzer zurückgegeben werden und von den sieben Hunden sind sechs wieder bei Herrchen und Frauchen.

Berlin: Durch Registrierung konnten Tierhalter schnell ermittelt werden

Dass die Besitzerinnen und Besitzer der Tiere so schnell ermittelt werden konnten, liegt an der Registrierung der Haustiere. Über die eingesetzten Mikrochips können Tiere rasch ihren Haltern zugeordnet werden. „So langsam gereift die eingeführte Registrierungspflicht für Freigängerkatzen“, freut sich die Tierheimsprecherin. Reinhardts Ansicht nach ist diese Registrierungspflicht auch einer der Gründe dafür, dass es dieses Jahr weniger Fundtiere als gewohnt zu Weihnachten gab.

Die meisten Katzen konnten wieder an ihre Halter zurückgegeben werden. Bei diesem weihnachtlichen Fundtier war das leider nicht der Fall. Die Katze verbleibt vorerst im Berliner Tierheim.

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Neben der Registrierungspflicht vermutet Reinhardt, dass finanzielle Gründe ausschlaggebend sind: Durch die Inflation seien Tiere noch kostenintensiver geworden, vor allem in Hinblick auf Tierarzt- und Futterkosten. „Wenn die Menschen schon nicht aus Verantwortungsgefühl auf ein Tier verzichten, dann vielleicht doch aus Kostengründen“, gibt die Pressesprecherin zu bedenken. Weniger angeschaffte Tiere, bedeuten wiederum weniger zu Weihnachten ausgesetzte Vierbeiner.

Verwahrloste Meerschweinchen in Neukölln gefunden

„Allgemein ist es so, dass sich die Zahl der Fundtiere um Weihnachten herum erhöht,“ sagt Reinhardt. Grund ist, dass Tiere immer noch als Weihnachtsgeschenk verschenkt werden, so die Sprecherin. Oft seien diese Tiere nicht gewollt und würden ausgesetzt. Als weitere Erklärung für die erhöhte Zahl an ausgesetzten Tieren zu Weihnachten nennt Reinhardt das gesteigerte Stresslevel vor den Feiertagen, welches dazu führe, dass Menschen zu dieser Zeit überfordert mit ihren Tieren seien und diese aussetzten.

Geschoren und gereinigt: Eines der beiden ausgesetzten Neuköllner Meerschweinchen. Die beiden hoffen nun auf neue Besitzer.

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Besonders schlimm in diesem Jahr sei der Fall der beiden Meerschweinchen. Die zwei Kleintiere wurden nach Angaben des Tierschutzvereins am 22. Dezember in einem Hausflur in der Silberstraße in Neukölln gefunden, ausgesetzt in einer Kiste. „Die beiden Tiere waren schwer vernachlässigt, das lange Fell komplett verfilzt und kotbeschmiert, die Augen tränten, die Ohren waren verdreckt und die Krallen so lang, dass sie schon rundgewachsen waren“, heißt es von Seiten der Tierschützer. Die Meerschweinchen wurden gereinigt, geschoren und versorgt und befinden sich in Obhut des Tierheimes, bis neue Besitzer für sie gefunden werden.

Einer der acht Fundhunde verbleibt im Berliner Tierheim

Ein weiteres Sorgenkind ist der junge Saarlooswolfhund Aaron. Er ist der Einzige der acht weihnachtlichen Fundhunde, der nicht nach Hause zurückkehren konnte. Seine Besitzverhältnisse gelten als ungeklärt. Die Frau, auf die Aaron laut seines Mikrochips registriert ist, wohnt nachweislich mehrere hundert Kilometer entfernt von Berlin, so das Tierheim. Die Frau gibt an, schon länger nicht mehr die Halterin zu sein und den Hund nach Berlin vermittelt zu haben, heißt es weiter.

Saarlooswolfhunde gelten als besonders fordernd: „Es sind quasi halbe Wölfe. Eine Rasse, die nur von Fachmenschen zu händeln ist. Wir glauben, dass Aaron ausgesetzt wurde, weil der Besitzer mit ihm überfordert war“, so Reinhardt. Nun besteht die Befürchtung, dass Aaron einer der vielen schwer vermittelbaren Hunde des Berliner Tierheims wird.

Weniger weihnachtliche Fundtiere: Ein kleiner Lichtblick in einem schwierigen Jahr

Circa 250 Hunde und 300 Katzen beherbergt das Berliner Tierheim aktuell. Im Sommer 2022 gab es erstmalig einen Aufnahmestopp für alle Tierarten gleichzeitig. Durch Ferienbeginn und die Überforderung vieler, mit ihrer im Lockdown angeschafften Tiere, seien mehr Tiere als üblich abgegeben worden. Zum Herbst hatte das Tierheim dann mit dem deutlichen Anstieg des Gaspreises zu kämpfen, berichtet die Pressesprecherin des Tierheims.

„Seit Sommer befinden wir uns eigentlich durchgehend in einer angespannten Lage.“ So ist es ein kleiner Lichtblick, dass es dieses Jahr wenigstens weniger Fundtiere zu den Weihnachtstagen gab: „Es wurden sieben Tiere weniger gefunden und die meisten wieder abgeholt. Das macht Hoffnung“, so Reinhardt.

