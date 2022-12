Leerstand in Berlin: Treuhand-Modell wird getestet

Das „Geisterhaus“ an der Odenwaldstraße in Friedenau steht seit Jahren leer. Nicht bewohnte Gebäude wie dieses Gründerzeithaus gibt es viele in Berlin. Doch die Möglichkeiten der Politik, daran etwas zu ändern, sind gering.

Berlin will konsequenter gegen Wohnungsleerstand vorgehen – zwei Häuser in Mitte und in Tempelhof-Schöneberg werden nun zu Pilotprojekten. Der Berliner Senat hat angekündigt, das sogenannte Treuhandmodell anwenden zu wollen. Kommen Eigentümer der Anordnung, illegal leerstehende Wohnungen bewohnbar zu machen, nicht nach, wird in den Objekten ein sogenannter Treuhänder eingesetzt. Dieser sorgt dafür, dass die Wohnräume in einen vermietbaren Zustand versetzt werden. Die Rechnungen gehen an die Eigentümer.

Christian Gäbler (SPD), Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, kündigte im RBB24-Inforadio an, dass die Eigentümer zweier Häuser in der Kameruner Straße in Wedding und an der Odenwald- Ecke Stubenrauchstraße in Friedenau Anfang des neuen Jahres dazu aufgefordert werden, ihre Häuser wieder dem Wohnungsmarkt zuzuführen. Beide Häuser stehen seit Jahren leer und haben schon in der Vergangenheit für Aufsehen gesorgt.

Der Treuhänder handelt anstelle des Eigentümers

Das Treuhandmodell ist so etwas wie eine vorübergehende Enteignung. Der rechtliche Rahmen dafür wurde bereits 2018 im Abgeordnetenhaus geschaffen. Der Treuhänder handelt anstelle des Eigentümers: Er verwaltet gegebenenfalls das Grundstück, beauftragt Handwerker und organisiert alles, bis die Wohnungen wieder im vermietbaren Zustand sind. In den Häusern an der Kameruner Straße und der Odenwaldstraße soll laut Gäbler die städtische Wohnungsbaugesellschaft „Stadt und Land“ die Treuhand übernehmen.

Die Friedenauer Problemimmobilie wird in der Nachbarschaft „Geisterhaus“ genannt. Seit mehr als zehn Jahren ist der Altbau ungenutzt. Das Haus bewohnbar zu machen, dazu hatte der Bezirk Tempelhof-Schöneberg schon mehrfach aufgefordert und sogar Zwangsgelder erlassen. Die Eigentümerin blieb jedoch stets hartnäckig, zahlte, wann immer es nötig war, die Strafen. Doch Verwahrlosung und Leerstand der 16 Wohnungen setzen sich anschließen einfach fort.

Einen Gerichtsprozess vor dem Berliner Verwaltungsgericht im Jahr 2019 verlor die Frau. Sie klagte gegen den Bezirk, der von ihr forderte, die Wohnungen zu sanieren und zu vermieten. Der Bezirk berief sich auf das Zweckentfremdungsverbotsgesetz, das seit dem 1. Mai 2014 Leerstand und Abriss von Wohnungen sowie ihre Umwandlung in Ferienwohnungen oder Gewerbe als Zweckentfremdung einstuft und somit verbietet.

Das Haus an der Kameruner Straße wurde von der Polizei geräumt

Das Haus an der Kameruner Straße im Wedding war bereits 2018 von der Polizei geräumt worden, mehr als 100 Beamte waren damals im Einsatz. Das Haus galt als völlig verwahrlost, auch davor hatte es immer wieder Polizeieinsätze gegeben. Baustadtrat für Mitte, Ephraim Gothe (SPD), kündigte damals bereits an, dafür zu sorgen, dass der Leerstand nach der Räumung nicht ewig dauere. Eventuell könne man mit einer Art Zwangsverwaltung das Haus wieder in Betrieb nehmen.

Für diesen Fall an der Kameruner Straße müsse das Treuhandmodell allerdings modifiziert werden, sagte Gothe am Mittwoch. Denn die Regelung sei in erster Linie auf spekulative Motive ausgerichtet, komme zum Tragen, wenn sich ein Eigentümer weigere, das Gebäude wieder wohnfähig zu machen. Der Eigentümer des Wohnhauses an der Kameruner Straße sei allerdings zur Sanierung bereit, er sei nur nicht dazu in der Lage. Er habe immer wieder seinen guten Willen bewiesen, den zugemüllten Innenhof ausräumen lassen und dafür gesorgt, dass das Haus funktionierende Türschlösser bekommt. Er habe danach auch Handwerker beauftragt, die waren entweder unzuverlässig oder wurden sich mit ihm nicht einig. „Das war eine nicht endende Kette von Versuchen, die immer wieder schiefgingen“, so Gothe. Es gebe in Berlin viele ähnliche Fälle. Auch insofern sei dies nun ein „Musterverfahren“.

Der Senat ist bereit, ein mögliches Prozessrisiko zu übernehmen

Noch bewegt man sich juristisch auf unbekanntem Feld. Gäbler hat in seinem RBB-Gespräch auch angekündigt, dass der Senat bereit ist, ein mögliches Prozessrisiko zu übernehmen. Anwohner freuen sich über das Engagement des Landes Berlin. Gegen den Verfall des einst prachtvollen Gründerzeithauses in Friedenau hatte eine Gruppe engagierter Frauen seit Jahren protestiert. „Wir haben immer gesagt, der Senat muss sich einbringen“, sagt Ingrid Schipper von der Nachbarschaftsinitiative Friedenau. Dass sich nun ein Treuhänder der „Flora“, wie sie das Haus getauft haben, annehmen wird, sei ein Lichtblick. „Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt“, sagt Schipper.

In etlichen Bezirken ist es bereits gelungen, viele leerstehende Wohnungen wiederzubeleben. Seit 2014 brachte allein der Bezirk Tempelhof-Schöneberg die Eigentümer von 4096 Wohnungen dazu, darunter 1165 Ferienwohnungen, diese wieder bewohnbar zu machen. Damit ist Tempelhof-Schöneberg berlinweit Spitzenreiter. Auf Platz zwei und drei landen mit 3961 sowie 2541 Wohnungen Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte. Doch weder der Berliner Senat noch die Bezirke haben eine genaue Vorstellung davon, wie viele Wohnungen oder ganze Häuser in der Stadt leerstehen. „Es ist aus Kapazitätsgründen nicht möglich, alle bekannten leerstehenden Wohnungen aufzulisten“, teilt Tempelhof-Schönebergs zuständiger Stadtrat Matthias Steuckardt (CDU) mit.

Sind die Wohnungen saniert, endet übrigens die Funktion des Treuhänders. Bezahlt der Eigentümer die Rechnungen für die Wiedernutzbarmachung nicht, springt zunächst das Bezirksamt ein. Bezahlt der Eigentümer, aber vermietet nicht, kann das Bezirksamt erneut einen Treuhänder einsetzen – für die Vermietung.

