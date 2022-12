Weihnachten: Das empfiehlt der Berliner Deko-Profi

Frank Lüdtke in seiner Wohnung im Grunewald. Er setzt auf natürliche Farben.

Berlin. An das erste Weihnachtsfest nach dem Fall der Mauer erinnert sich Frank Lüdtke noch lebhaft. Klar! Es war eine Zeit des Umbruchs. So gab es die Berufsbezeichnung des gelernten Gebrauchswerbers für die Konsumgenossenschaften der DDR plötzlich nicht mehr.

Wegen der Flucht seines Vorgesetzten war er über Nacht zum Chef der Werbeabteilung aufgestiegen, aber die Chefin des Konsums in Dessau machte ihm klar, dass es für den Betrieb im wiedervereinigten Deutschland nicht mehr lange weiter geht. Also meldete der damals 29-Jährige, der sich nun Dekorateur nennt, mit 250 Mark in der Tasche ein eigenes Gewerbe an.

Für den Jungunternehmer erschloss sich eine völlig neue Welt aus Farben, Formen und Möglichkeiten. „Wir hatten im Osten ja immer nur dieselbe Auswahl und meist die gleichen Farben beim Weihnachtsschmuck“, sagt er. An seinem ersten Weihnachtsfest nach der Wende, hätten so vor allem jene Farbtöne dominiert, die es in der DDR nicht gab. Allen voran die Farbe Lila, welche 1990 zahlreiche Schaufenster und Wohnzimmer der neuen Bundesländern schmückte. Unter dem Weihnachtsbaum: endlich eine Levis-Jeans.

Weihnachten: Natürlich und schlicht - Gute Deko ist kein Hexenwerk

Mehr als 30 Jahre später führt uns Frank Lüdtke in seine Wohnung im ersten Obergeschoss eines kleinen Mehrfamilienhauses im Grunewald. Büro und Wohnzimmer befinden sich unter einem Dach. Denn der Exil-Dessauer, den es vor 17 Jahren der Liebe wegen nach Berlin zog, arbeitet schon immer alleine. Egal ob Schaufenster, Hochzeiten oder Autohäuser. In seinem riesigen Fundus findet sich für alle Zwecke etwas.

Zweige, Zapfen, Orangenschalen, Nüsse, Holz und Weihnachtskugel in einer eisernen Schale hübsch drapiert.

„Viele Leute denken, ein Dekorateur hat in seinen vier Wänden eine richtige Deko-Hall.“ Aber die Zimmer sind dezent geschmückt. Gold und Rot dominieren. Hinzu kommen zahlreiche natürliche Objekte wie Tannenzapfen, Orangenscheiben und Zweige. Äste und Zweige sind mit schmückende Elementen versehen. Auf dem Balkon eine Lichterkette und gusseiserne Laternen, in denen bei Nacht echte Kerzen brennen.

„Die Farbe Rot ist an Weihnachten nicht wegzudenken“, sagt der 58-Jährige. Ein Trend für 2022 sei ein Arrangement von Schwarz und Gold. Aber diese Farbkombination passe nicht zu jeder Wohnung: „In Verbindung mit der Schrankwand Eiche-Rustikal kann das nach Totensonntag aussehen.“ Wenn allerdings bei der Einrichtung ebenfalls Töne wie weiß und schwarz vorherrschen, stylishe und puristische Möbel hinzukommen und vor allem, wenn es dem Besitzer gefällt, dann könne die Kombination edel aussehen.

Ein festlicher gedeckter Tisch bedeutet auch Wertschätzung

Wir trafen uns am Morgen in einem kleinen Wiener Caféhaus am Hagenplatz. „Hier gefällt es mir. Die Bedienung ist aufmerksam. Die Tische sind geschmackvoll gedeckt.“ Der Dekorateur bestellt ein einfaches Kännchen Kaffee. Nichts Aufwendiges. Er trägt einen weißen Pullover, graue Weste und einen weißen Schal. Sein Bart ist akkurat geschnitten und die Haut gecremt. Sein Dialekt verrät seine Herkunft und verleiht ihm etwas Bodenständiges. Frank Lüdtke ist kein Typ für Chichi. Aber eine Sache würde ihn doch ärgern.

Der Dekorateur stellt seinen Weihnachtsschmuck in den meisten Fällen selbst her.

Fanta- und Colaflaschen, die beim Weihnachtsschmaus auf dem Tisch stehen? Ein No-Go. „Ein ansehnlich gestalteter Tisch bedeutet auch außerhalb der Weihnachtszeit Wertschätzung für die Gäste.“ Getränke gehören in Karaffen, Servietten und Schmuck sollten farblich abgestimmt sein und Blumen dürfen nie fehlen. Es geht um den Gedanken. Um die Aufmerksamkeit. Für den freundlichen Nachbarn, den alten Bekannten oder die beste Freundin. „Es braucht kein teures Geschirr, teuren Wein oder eine hochpreisige Dekoration.“

So zum Beispiel geht es: Eine Baumrinde oder Wurzel nehmen, Äste in eine Glasvase drapieren, etwas Moos dabei, Tannenzapfen farbige Weihnachtskugeln und eine LED Lichterkette dazu – ein toller Blickfang. Oder ein Tablett mit vier Kerzen. Moos, Äste oder kleine Zweige zwischen die Kerzen legen. Tannenzapfen, ein paar Nüsse, ein paar Kugeln Ton in Ton mit den Kerzen abstimmen, Äpfel und Mandarinen. Kostet wenig und sieht sehr weihnachtlich aus.

Schöne Deko muss nicht teuer sein

Nachhaltigkeit und Dekoration würden sich ohnehin nicht behindern. „Ich verwende viele Elemente wieder. Wer sie neu kombiniert, hat frischen Wind im Wohnzimmer.“ Früher hätten sie sogar das Lametta aufgehoben. Wer beim Kauf von Weihnachtsdeko sparen will, der sollte in der Woche nach Weihnachten in die Geschäften schauen. Dann hätten viele Händler die Preise für diese Artikel gesenkt.

MIt Naturmaterialien wie Moos, Holz und Zapfen lassen sich hübsche Effekte erzielen.

Zum Abschied laufen wir durch die Straßen im Grunewald. Wir blicken auf die geschmückten Balkone der Nachbar. Manche Ideen würden ihm gut gefallen. Andere weniger. „Aber ich erfreue mich in dieser Zeit an jedem Licht.“ Frank Lüdtke ist kein lauter Kritiker. Wenn Freunde Tipps von ihm wollen, käme er nie auf die Idee, zum Rundumschlag auszuholen. „Es ist ja auch immer wichtig, was den Leuten gefällt.“

Manche Sachen sind für ihn vielleicht nicht gemacht, aber passen zu einem anderen. Mit dem Brauch, Weihnachtsbaum und Deko bis Silvester oder noch länger in der Wohnung zu lassen, könne er beispielsweise gar nichts anfangen. Er käme aber auch nicht auf die Idee, Turnschuhe zu einem Anzug zu tragen. Oder eben die Colaflasche auf den Weihnachtstisch zu stellen.

