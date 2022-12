Gespräche zu Regionalzügen sollen Verbesserungen bringen

Angesichts von Zugausfällen und Störungen im Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg will das brandenburgische Verkehrsministerium in Gesprächen mit den Bahnunternehmen rasch Verbesserungen erzielen. Es werde in dieser Woche eine weitere Sitzung geben, teilte das Ministerium in Potsdam am Dienstag mit. Das Unternehmen Odeg habe zudem bestätigt, dass Anfang des Jahres zehn zusätzliche Lokführer die Arbeit aufnehmen. Zudem wies die Behörde von Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) darauf hin, dass die „Echtzeitkommunikation“ für die Fahrgäste verbessert werden müsse.