Netzwerk machte Missbrauch von Pflegekindern möglich

Berlin. Dass der Sozialpädagoge und Sexualwissenschaftler Helmut Kentler in Berlin ab Ende der 1960er-Jahre bis in die 1990er-Jahre hinein gezielt Pflegekinder- und jugendliche an Pädophile vermittelt hat, die eine Pflegestelle leiteten, ist seit Jahren bekannt und wird seit 2018 in einem Forschungsprojekt aufgearbeitet. Ein neuer Zwischenbericht zum dritten Aufarbeitungsprojekt beleuchtet die Missbrauchsfälle nun genauer. So hat Kentler nach den neuen Erkenntnissen pädophile Straftaten nicht nur unterstützt und ermöglicht, sondern sie auch selbst begangen. Außerdem analysiert die aktuelle Untersuchung des Forschungsteams der Universität Hildesheim, die mit dem Projekt beauftragt ist, wie dieses Netzwerk um Kentler sich über verschiedene Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe erstreckte – weit über Berlin hinaus.

„Die Aufklärung wird weiter ernst genommen“, begründete Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) die mittlerweile dritte von ihrem Haus geförderte Untersuchung zu dem Missbrauchsskandal. Busse zeigt sich von den Berichten der Opfer betroffen. „Für sie ist der Fall niemals abgeschlossen, der Missbrauch begleitet sie ihr ganzes Leben lang“, sagt sie.

Er vermittelte Pflegekinder an Pädophile und wurde als Reformpädagoge gefeiert

Kentler, der 2008 verstarb, hatte jahrzehntelang großen Einfluss auf die Senatsverwaltung für Bildung. Er wurde als Reformpädagoge gefeiert und war bis Mitte der 1970er-Jahre Leiter des Pädagogischen Zentrums, später lehrte er noch als Professor für Sozialpädagogik an der TU Hannover. Berühmt wurde er durch das „Kentler-Experiment“, mit welchem er in Berlin seine systematische Vermittlung von Pflegekindern- und jugendlichen an vorbestrafte Pädophile wissenschaftlich zu begründen suchte. Kentler arbeitete auch für die Berliner Polizei als Polizeipsychologe und vor Gericht als Gutachter – und machte so möglich, dass einige Pädophile straffrei blieben.

Wie viele Opfer und Täter es insgesamt gab, vermochte das Forscherteam um Professor Wolfgang Schröer nicht zu sagen. Man müsse sich bei der Aufarbeitung an die Aussagen von Betroffenen halten, die bereit seien, ihre Erfahrungen zu schildern. Erschwerend käme hinzu, dass die Forscher davon ausgehen müssen, dass in den Jugendämtern etliche Akten aufgrund des langen Zeitraumes bereits vernichtet worden seien.

Junge Menschen aus Jugendstrafanstalt missbraucht

Für den aktuellen Zwischenbericht hat das Forscherteam mit zwei weiteren betroffenen Personen gesprochen. Eine von ihnen lebte in den 1970er-Jahren als Jugendlicher in der Berliner Wohnung von Kentler. Die betroffene Person berichtete von weiteren jungen Menschen, die ebenfalls zeitweise dort gelebt hätten. Bei ihnen habe es sich meist um straffällig gewordenen junge Menschen aus der Jugendstrafanstalt Plötzensee gehandelt. Kentler habe sie, bevor ihre Strafe abgesessen war, als „Resozialisierungsmaßnahme“ in seine Wohnung geholt. Dafür sei den Jugendlichen dann ein Teil der Haftstrafe erlassen worden. Die Jugendgerichts- und Bewährungshilfe habe diesem Vorgehen aufgrund des „guten Rufs“ Kentlers zugestimmt.

Die betroffene Person berichtete dem Forscherteam, dass sie und die anderen jungen Menschen während dieser Zeit massiven Übergriffen und sexualisierter Gewalt durch Kentler ausgesetzt waren. Insbesondere Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren habe er als „seine Favoriten“ bezeichnet. Die betroffene Person habe auch Unverständnis darüber geäußert, dass Kentler bis zu seiner Emeritierung an der Universität Hannover lehren durfte und trotz seiner öffentlich vorgetragenen Positionen bis zu seinem Tod strafrechtlich nicht belangt worden ist.

Verbindungen in Kirchengemeinde in West-Deutschland

Eine weitere betroffene Person habe dem Forscherteam von pädophilen Strukturen in einer Kirche in Westdeutschland berichtet, die mit Kentler in Verbindung stand. Involvierte Akteure und Mitwisser hätten teilweise enge Beziehungen gepflegt und sich gegenseitig geschützt. Die betroffene Person habe bei der Befragung berichtet, dass es unter dem Deckmantel der Fürsorge primär um sexualisierte Gewalt und Ausbeutung gegangen sei. Ein Gemeindemitglied der Kirche sei von der betroffenen Person als zentraler Akteur beschrieben worden. Er sei öffentlich zum Thema Homosexualität aktiv gewesen und auch Sexualberater der Kirchengemeinde gewesen. Zu ihm habe auch Kentler ein gutes Verhältnis gepflegt, es sei zu mehreren Treffen gekommen.

Das Forschungsteam kam zu dem Schluss, dass das Netzwerk, in dessen Zentrum Kentler stand, deutlich über Berlin bis in verschiedene Regionen West-Deutschlands hinaus reichte und an unterschiedliche Infrastrukturen der Kinder- und Jugendhilfe, Hochschulen oder der evangelischen Kirche anknüpfen konnte. Das Landesjugendamt Berlin könne dabei als zentraler Ort ausgemacht werden, der als Infrastruktur dem Netzwerk ermöglichte, Konstellationen zu schaffen, in denen sexuelle Übergriffe ausgeübt werden konnten. Die Forscher sehen es als erwiesen an, dass das Landesjugendamt seine Rolle als pädagogischer Gestalter von Schutzmaßnahmen und Hilfeverläufen nicht hinreichend ausgefüllt habe. Es sei seiner öffentlichen Fallverantwortung nicht hinreichend nachgekommen, indem keine pädagogische Kontrolle ausgeübt worden sei.

Alleinstehende Männer suchten sich Jugendliche aus

Für diese Analyse sichtete das Forschungsteam rund 1150 Akten, die ihm von der Bildungsverwaltung zur Verfügung gestellt wurden. Das Team traf eine Auswahl von rund 30 Akten, die intensiver ausgewertet werden. Hier falle vor allem auf, dass die damalige Jugendhilfeeinrichtung Haus am Tegeler See eine zentrale Rolle gespielt habe. So hätten sich alleinstehende Männer aus West-Deutschland sich dort junge Menschen aus Berlin „ausgesucht“ und sie bei sich in Pflege genommen. Darüber hinaus seien in dem Haus am Tegeler See unterschiedliche „pädagogische Experimente“ initiiert worden, etwa in der Form, dass bei alleinstehenden männlichen Mitarbeitern des Hauses Sonderpflegestellen eingerichtet worden sind.

Die Auswertung der Akten – auch aus Jugendämtern in West-Deutschland – werde nach Auskunft des Forschungsteams noch etwa ein Jahr dauern. Außerdem hoffe das Forschungsteam, dass sich noch weitere Betroffene und Zeitzeugen melden, um die Aufarbeitung voranzutreiben.