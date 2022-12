Klimaaktivisten haben sich am Mittwochmorgen erneut auf Berliner Straßen festgeklebt. An zwei Kreuzungen blockierten die Demonstranten und Demonstrantinnen den Verkehr, wie eine Sprecherin der Polizei sagte.

Demonstrationen Klimaaktivisten kleben sich an zwei Berliner Kreuzungen fest

An der Kreuzung Unter den Linden/Friedrichstraße klebten sich demnach vier Menschen auf die Straße. An der Kreuzung Alte Potsdamer Straße/Varian-Fry-Straße hätten sich zwei Menschen festgeklebt. Laut Sprecherin kam es im morgendlichen Verkehr zu Stau. Bereits am Montag hatten Aktivisten und Aktivistinnen den Verkehr blockiert.

