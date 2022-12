Ein Hauch von Winterwetter in Berlin: Eine zarte Schneedecke hat am Samstag die Stadt bedeckt. Ein Spaß für Groß und Klein.

Doch der Schnee bleibt wohl nicht lang erhalten. Am Sonntag spricht der Wetterdienst nur von Schneegriesel.

Einige nutzten das winterliche Wetter für einen Spaziergang - wie hier im Viktoriapark in Kreuzberg.

In Berlin hat es geschneit. Das freut vor allem die Kleinen.

Wetter Schnee in der Hauptstadt: Berliner zieht es nach draußen

Berlin. Ein Winterwunderland ist es noch nicht, was die Berlinerinnen und Berliner am Samstag zu sehen bekommen. Aber immerhin: Eine zarte Schneedecke dieses Winters bedeckte am Vormittag die Stadt.

So auch in Kreuzberg. Im Viktoriapark war ein Vater mit seinem Kind und einem Schlitten unterwegs. Auch für eine kleine Schneeballschlacht reichte das kühle Weiß. Andere genossen den Winterzauber bei einem Spaziergang.

Bei Autofahrerinnen und Autofahrern hingegen hält sich die Freude über den Schnee wohl in Grenzen. Auf den Straßen kann es zur Rutschpartie werden. Das erlebte auch ein Autofahrer auf der A115 in Nikolassee (Steglitz-Zehlendorf). Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, musste ein Auto nach einem Unfall mittels Rüstwagen und Feuerwehrkran von der Leitplanke gehoben werden. Eine Person erlitt leichte Verletzungen. "Fahren Sie heute besonders vorsichtig!", warnte die Feuerwehr auf Twitter mit den Hashtags Schnee und Glatteis.

Die Wettervorhersage für Berlin:

Sonnabend, 3. Dezember: Heute stark bewölkt bis bedeckt, örtlich leichter Schneegriesel. Am Mittag und Nachmittag im Norden Brandenburgs zeitweise leichter Schneefall. Lokal Glätte. Höchsttemperatur -2 bis +0 Grad. Schwacher Ost- bis Nordostwind.

In der Nacht zum Sonntag meist bedeckt und überwiegend niederschlagsfrei, vereinzelt etwas Schneegriesel oder leichter Sprühregen, vereinzelt gefrierend. Örtlich Glätte. Tiefstwerte zwischen 0 und -2 Grad, gegen Morgen Milderung. Schwacher Nordost- bis Ostwind.

Sonntag, den 4. Dezember: Am Sonntag stark bewölkt bis bedeckt. Vorübergehend leichter Sprühregen, am Vormittag zum Teil auch Schneegriesel, die meiste Zeit aber niederschlagsfrei. Zu Beginn gebietsweise noch frostig sowie stellenweise Glätte, im Verlauf Temperaturanstieg auf +1 bis 3 Grad. Schwacher, teils mäßiger Nordost- bis Ostwind.

In der Nacht zum Montag überwiegend bedeckt. Meist niederschlagsfrei, lokal Sprühregen oder Regen. Tiefstwerte zwischen +2 und 0 Grad. Überwiegend schwacher Nordost- bis Ostwind.

Montag, den 5. Dezember: Am Montag bedeckt, örtlich leichter Sprühregen. Höchstwerte zwischen 2 und 4 Grad. Schwacher Wind aus Nordost. In der Nacht zum Dienstag viele Wolken, zeitweise etwas Sprühregen. Tiefstwerte um 1 Grad. Überwiegend schwacher Nordostwind.

Dienstag, den 6. Dezember: Am Dienstag stark bewölkt bis bedeckt, zeit- und gebietsweise etwas Sprühregen. Höchsttemperatur um 3 Grad. Schwacher Wind aus West.

In der Nacht zum Mittwoch weiterhin bedeckt und gebietsweise leichter Sprühregen. Temperaturrückgang auf Werte um 1 Grad. Schwachwindig.