Einbürgerung: Weniger Bürokratie soll Integration erleichtern

Ein Einwanderungszentrum kommt. In der Debatte im Landesparlament sorgte ein AfD-Abgeordneter für einen Eklat.

Um die Einbürgerungsverfahren zu beschleunigen, will der Senat ein Einbürgerungszentrum einrichten. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey verteidigt die Pläne.

Berlin. Das neue Landeseinwanderungszentrum soll am 1. Januar 2024 seine Arbeit aufnehmen. Das kündigte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. „Das ist der Plan, das wollen wir machen“, sagte Giffey. Im kommenden Jahr sollen dafür die rechtlichen Rahmen und die personellen Strukturen geschaffen werden, so Giffey.

Um die Einbürgerungsverfahren zu beschleunigen, will der Senat ein Einbürgerungszentrum einrichten. Dafür sollen 83 Stellen aus den Bezirken, die die Einbürgerungsanträge bislang bearbeitet haben, in dem Amt zentralisiert werden. 40 weitere Stellen sollen neu geschaffen werden.

Ziel ist es, die Verwaltungsprozesse zu beschleunigen. In manchen Bezirken dauert die Antragsbearbeitung bis zu drei Jahren. „Es geht darum, Teilhabe schneller und besser zu ermöglichen“, sagte Giffey.

In Berlin leben rund 700.000 Menschen ohne deutschen Pass. Ein großer Teil davon könnte die deutsche Staatsbürgerschaft zwar beantragen, scheut aber offenbar wegen des hohen bürokratischen Aufwandes davor zurück. Das soll sich ändern. „Derzeit bürgern wir 8000 Menschen pro Jahr ein, Ziel ist es, dass es 20.000 werden“, sagte Giffey.

Einbürgerung: Opposition kritisierte die Pläne

Vertreter der rot-grün-roten Regierungsfraktionen verteidigten die Einrichtung des Landeseinwanderungszentrums und die Pläne der Bundesregierung, die Einbürgerung zu erleichtern, die Opposition kritisierte die Pläne. „Einwanderung macht uns stark“, sagte SPD-Fraktionschef Raed Saleh und verwies auf die lange Einwanderungsgeschichte der Stadt.

Die Einbürgerung sei fair gegenüber Menschen, die hier schon lange lebten, sagte Jian Omar (Grüne). Für die Linke ist die Einbürgerung „der Türöffner für mehr Teilhabe der Menschen, die seit vielen Jahren in der Stadt leben“, sagte die Migrationsexpertin der Fraktion, Elif Eralp.

Dagegen lehnen CDU und AfD eine vereinfachte Einbürgerung ab. Die deutsche Staatsbürgerschaft solle nicht „unter Wert vergeben“ werden, kritisierte Björn Wohlert (CDU). Die Vergabe der Staatsbürgerschaft solle das Ergebnis einer erfolgreichen Integration sein und nicht vergeben werden, bevor eventuell die Integration erfolge.

AfD fordert schnellere Abschiebung

Die AfD forderte eine Beschleunigung von Abschiebungen ausreisepflichtiger Ausländer. Auch das stelle den Abschluss einer Migrationsgeschichte dar, sagte Hugh Bronson, und sprach im Zusammenhang von Menschen ohne deutschen Pass von „Undeutschen“.

Die FDP kritisierte die langen Wartezeiten in den Bezirksämtern für Einbürgerungswillige. „Viele Einwandernde werden wegen der zähen Verfahren abgehalten, einen Antrag zu stellen“, sagte Maren Jasper-Winter. Allein um ein Erstgespräch zu erhalten, vergehe in manchen Bezirken ein Jahr, die Bearbeitung könne dann weitere zwei Jahre dauern.