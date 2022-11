Rapper Fler wegen Körperverletzung und Bedrohung verurteilt

Berlin. Beim ersten Prozesstag vergangene Woche war Rapper Fler noch im Amtsgericht Tiergarten anwesend, diesen Mittwoch zog er es vor, dem Gerichtssaal fernzubleiben. Verurteilt wurde er trotzdem.

Der 40-Jährige Fler, der mit bürgerlichem Namen Patrick Losensky heißt, wurde am Mittwoch der Körperverletzung sowie der Beleidigung, Bedrohung, Sachbeschädigung und der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten schuldig gesprochen. Außerdem muss der Musiker 10.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen.

In die Strafe einbezogen wurde eine inzwischen rechtskräftige Verurteilung zu zehn Monaten Haft auf Bewährung, die im März 2021 unter anderem wegen Beleidigung gegen den Rapper verhängt worden war. Dem aktuellen Urteil war eine Verständigung der Prozessbeteiligten vorausgegangen. Fler wurde im Fall eines Geständnisses eine Gesamtstrafe von maximal einem Jahr und sechs Monaten Haft auf Bewährung zugesagt. Gestanden hatte der Rapper am ersten Prozesstag.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Laut der Vorsitzenden Richterin Franziska Bauersfeld könne die verhängte Strafe wegen einer positiven Sozialprognose zur Bewährung ausgesetzt werden. Gegen den Musiker gebe es auch keine neuen strafrechtlichen Vorwürfe.

Fler will in Zukunft Konfrontationen aus dem Weg gehen

Zwei Anklagen mit insgesamt sechs Straftaten wurden in dem Prozess verhandelt. Der Musiker hatte laut Urteil Anfang 2020 in den sozialen Medien zwei Frauen massiv beleidigt. In einem Fall habe er ein Bild der Betroffenen auf seinem Account veröffentlicht und 2000 Euro dafür geboten, dass sie „gebracht“ werde. Das müsse als ein Aufruf verstanden werden, sie zu kidnappen, hieß es im Urteil. In einem anderen Fall habe er einen Comedian bedroht.

Auslöser der Anfeindungen im Internet war laut Anklage ein Beitrag einer der beiden Frauen auf einer Plattform, in dem sie auf ihrer Ansicht nach frauenverachtende Äußerungen in Raptexten des Musikers hingewiesen hatte. In seinen Antworten habe er sich laut Richterin ehrverletzend geäußert.

Im März 2020 habe Fler laut Urteil ein Fernsehteam, das ihn beim Verlassen eines Geschäfts interviewen wollte, attackiert und beleidigt. Er habe den Kameramann mit der Faust geschlagen und die Kamera mutwillig auf den Boden geworfen, hieß es.

Fler beteuerte am ersten Prozesstag, dass er „in Zukunft Konfrontationen aus dem Weg gehen“ werde. Wenn er anfange zu beleidigen, neige er dazu, das „ausgiebig“ zu tun, erklärte er. Er habe aber inzwischen gelernt. Am besten sei es gar nicht zu reagieren.

Lesen Sie auch:

Tegel: 80 Feuerwehrleute kämpfen gegen Kellerbrand

Wedding: Schwerbehinderter auf U-Bahn-Gleis gestoßen