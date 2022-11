Berlin hat ein Baum-Problem

Berlin. Der Gesundheitszustand der Berliner Waldbäume hat sich weiter verschlechtert. Das geht aus dem Berliner Waldzustandsbericht 2022 hervor, den die Umweltsenatorin Bettina Jarasch (Bündnis 90/Die Grünen) zusammen mit Gunnar Heyne, Leiter der Berliner Forsten, am Mittwoch vorgestellt hat.

So hat sich der Anteil der gesunden Bäume weiter verringert. Demnach weisen aktuell nur vier Prozent der Waldbäume keine sichtbaren Kronenschäden auf. Das ist der geringste Wert seit Beginn der Erhebungen zum Waldzustand im Jahr 1991. Im vergangenen Jahr waren es noch sechs Prozent.

Die Erhebung berichtet von einem „sehr schlechten Niveau“ der Waldbäume. Für 56 Prozent der Waldbäume wurde die Warnstufe ausgesprochen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bewertet werden die Bäume nach einem Einteilungsschlüssel, der sich an dem Kronenzustand der Bäume orientiert. Schadstufe 0 bedeutet beispielsweise, dass der Baum keine Schäden an der Krone aufweist. Eine gesunde Kiefer zeigt dann fünf Nadeljährgänge auf. Will der Baum allerdings Wasser sparen, dann wirft er Nadeln ab und hat eben nur noch zwei bis drei Nadeljahrgänge oder noch weniger. Bei einem Laubbaum hingegen orientiert sich der Schlüssel an der Blattgröße und Blattfarbe.

Interaktiv: 3D-Globus zum Klimawandel – "Wo die Erde unbewohnbar"

Berlins Strategie gegen den Klimawandel: Mischwälder statt Kiefer-Plantagen

Wegen des anhaltenden schlechten Waldzustands versucht die Landesregierung seit Jahren gegenzusteuern. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat im Doppelhaushalt 3,75 Millionen Euro für den Waldumbau in einem Mischwaldprogramm bereitgestellt. Etwa die Hälfte der rund 29.000 Hektar Wald, die die Berliner Forsten auf dem Stadtgebiet und in Brandenburg muss umgestaltet werden.

Anstatt wie heute an vielen Orten Kiefer-Plantagen sollen perspektivisch Mischwälder entstehen, um dem Klimawandel mit steigenden Temperaturen und mehr Trockenheit trotzen zu können.

„Um den Wald zu retten, müssen vor allem der Klimawandel aufgehalten und die Grundwasserstände stabilisiert und gesichert werden. Der Waldumbau zu resilienteren Mischwäldern muss behutsam unter Berücksichtigung des Bestandes und ohne flächigen Maschineneinsatz erfolgen. Der Berliner Wald ist ein Naturschutz- und Erholungswald, die Waldpflege hat sich an diesen Zielen zu orientieren und nicht an der Holzernte“, sagt Christian Hönig, Fachreferent für Baumschutz.