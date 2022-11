Ein Mann kehrte im Oktober von einem Freigang nicht in den Offenen Vollzug zurück. Er könnte in Lichtenberg geschossen haben.

Schüsse in Lichtenberg Schüsse auf Auto: Flüchtiger aus Offenem Vollzug in Verdacht

Berlin. Die Schüsse auf einen Autofahrer in Lichtenberg könnte ein Mann abgegeben haben, der im Oktober aus dem Offenen Vollzug entwichen ist. Das teilte die Senatsjustizverwaltung mit.

Am vergangenen Mittwoch soll ein Mann gegen 13.30 Uhr an der Ecke Mellenseestraße und Dolgenseestraße in einer Hochhaussiedlung nahe dem Berliner Tierpark mehrmals auf einen Autofahrer geschossen haben. Der Schütze floh. Der verletzte 55-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass der flüchtige Täter der Mann sein könnte, der am 4. Oktober dieses Jahres aus dem Offenen Vollzug entwichen ist. Nach Informationen der Berliner Morgenpost sitzt der Mann wegen Betruges und dem Schleusen von Ausländerinnen ein.

Flucht aus Offenem Vollzug: 29 Freigänge gingen gut, danach floh der Mann

29 Freigänge wurden dem Mann gestattet, jedes Mal kam er wieder zurück. Bei einer Zählung einige Tage später war er dann nicht mehr da. Aus Justizkreisen heißt es, dass es häufiger vorkomme, dass Menschen im Offenen Vollzug entweichen oder von Freigängen nicht mehr zurückkommen. In der Regel stellen sie sich aber einige Tage später, heißt es.

Der aus dem Offenen Vollzug geflohene Mann war dort untergebracht, weil von ihm zum damaligen Zeitpunkt keine Gefahr ausging – es gab keine Vorverurteilung wegen Gewaltdelikten. Zudem wurde er eingehend untersucht und eine Unterbringung im Offenen Vollzug geprüft. Bis zum 5. Oktober 2023 hätte er dort verbringen müssen.

Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise zu flüchtigem Täter

Eine Flucht aus einer Justizvollzugsanstalt (JVA) ist nicht strafbar. Entfernt sich aber jemand unerlaubterweise, wird die zu verbüßende Zeit angehalten und nach der Rückkehr fortgesetzt. In diesem Fall besteht allerdings der Verdacht eines Tötungsdeliktes. In den Offenen Vollzug geht es nicht mehr zurück.

Die Berliner Polizei und die Staatsanwaltschaft suchen deshalb weiterhin nach dem Mann, der auf den Autofahrer geschossen hat. Und bittet nun die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise zu folgenden Fragen:

Wer hat während der Mittagsstunden des 16. November verdächtige Beobachtungen am Tatort in der Dolgenseestraße gemacht?



Wer hat den Tatverdächtigen gesehen und kann Angaben zu ihm und dessen Fluchtrichtung machen?

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu Tat geben?

Hinweise nimmt die 1. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter (030) 4664-911111, per E-Mail LKA111-Hinweis@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

