Franziska Giffey: Doktorarbeit, Marathon, Ehemann, Kinder, Stimme - alle Infos

Berlin. Franziska Giffey (SPD) ist die Regierende Bürgermeister von Berlin und steht der Regierungskoalition aus SPD, Grünen und Linken vor. Sie tritt bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl im Februar 2023 als Spitzenkandidatin ihrer Partei an. Ihre wichtigsten Konkurrentinnen und Konkurrenten im Kampf um das Rote Rathaus sind die Grünen-Politikerin Bettina Jarasch, der CDU-Politiker Kai Wegner und der Linken-Spitzenkandidat Klaus Lederer.

Einst galt Giffey als Hoffnungsträgerin der Sozialdemokraten. Einen ersten Dämpfer erhielt ihre politische Karriere durch die Plagiatsaffäre rund um ihre Doktorarbeit und ihren Rücktritt als Bundesfamilienministerin. Unruhe gab es auch in Bezug auf ihren Ehemann, den Tierarzt Karsten Giffey, wegen falsch abgerechneter Arbeitszeiten. Spott wiederum erfuhr die Sozialdemokratin beim Berlin-Marathon 2021, als ein Bild, das sie beim Startschuss mit einer Pistole zeigt, zum Meme wurde.

Wer also ist Franziska Giffey? Warum musste Giffey ihren Doktortitel abgeben? Wie entwickelte sich die Plagiatsaffäre? Ist die Politikerin verheiratet? Hat sie Familie und Kinder? Wo wurde sie geboren, wo wohnt sie aktuell? Welche Ausbildung hat Giffey, welche politischen Ämter hat sie schon ausgeübt?

Franziska Giffey: Doktorarbeit und Plagiatsaffäre

Franziska Giffey (SPD) ist Berlins Regierende Bürgermeisterin.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Franziska Giffey musste im Zuge einer Plagiatsaffäre rund um ihre Doktorarbeit, die sie an der Freien Universität (FU) geschrieben hatte, von ihrem Amt als Bundesfamilienministerin zurücktreten. Nach ihrem Rücktritt entzog ihr die FU ihren Doktortitel.

Was war passiert? Giffey absolvierte nach ihrem Abschluss zur Diplom-Verwaltungswirtin berufsbegleitend ein Promotionsstudium an der FU Berlin in der Zeit von 2005 bis 2010. Das Thema ihrer Doktorarbeit: „Europas Weg zum Bürger – Die Politik der Europäischen Kommission zur Beteiligung der Zivilgesellschaft“. Eine PDF der Doktorarbeit von Franziska Giffey steht hier zum Download bereit.

Im Februar 2019 kamen Zweifel auf, ob Giffey bei ihrer Doktorarbeit wissenschaftliche Standards eingehalten hat. Anonyme Plagiatsprüfer veröffentlichten eine Analyse, in der sie 119 Textstellen auf 76 der 205 Seiten von Giffeys Doktorarbeit als Plagiat werteten.

Prüfer der FU kamen im Juni 2021 schließlich zu dem Urteil, dass Giffey Texte anderer Autorinnen und Autoren übernommen habe, ohne dies ausreichend zu kennzeichnen. Giffey habe dabei "mindestens mit bedingtem Vorsatz gehandelt". Giffey akzeptierte das Urteil.

Plagiatsvorwürfe waren im August 2021 auch in Bezug auf Giffeys Masterarbeit laut geworden. Giffey selbst bestritt die Vorwürfe.

Giffey: Marathon-Startschuss – Pistolen-Video wird zum Meme

Und los geht's: Die Regierende Büergemeisterin Franziska #Giffey hat soeben den Startschuss für die Läuferinnen und Läufer des #BerlinMarathon2022 abgegeben pic.twitter.com/S24DDH57tj — rbb|24 (@rbb24) September 25, 2022

Beim Berlin-Marathon 2021 gab Franziska Giffey den Startschuss – eigentlich ein Vorgang ohne Neuigkeitswert. Schon ihre Vorgänger Michael Müller oder Klaus Wowereit griffen bei Berlins größter Laufveranstaltung zur Pistole.

Bilder und Videos, die der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) von Giffeys Startschuss machte, gingen allerdings schnell viral. Sicherlich auch, weil Giffeys recht ausdruckslose Pistolen-Pose so gar nicht passen will zu dem ansonsten penibel gepflegten Image der Regierenden Bürgermeisterin.

In der Folge entstand eine regelrechte Meme-Welle: Das erfolgreichste Meme spielte dabei mit Giffeys Vergangenheit als Neuköllner Bezirksbürgermeisterin und lautete schlicht - wohl auch in Bezug auf die Clan-Kriminalität des Bezirks: „Einmal Neukölln, immer Neukölln“.

Giffey: Ehemann, Familie und Kind

Franziska Giffey am 5. Oktober 2010 als damalige Bezirksstadträtin für Bildung, Schule, Kultur und Sport im Bezirk Neukölln.

Foto: picture alliance / dpa | Britta Pedersen

Franziska Giffey ist seit 2008 verheiratet mit dem Tierarzt Karsten Giffey. Sie haben einen gemeinsamen Sohn, der 2009 zur Welt kam. Die Familie wohnt in Berlin-Friedrichshain. Giffeys Ehemann musste im Januar 2021 seinen Dienst beim Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) verlassen.

Der Grund: Karsten Giffey soll Arbeitszeiten falsch abgerechnet haben. Der Basketballspieler Niels Giffey, der lange für Alba Berlin spielte, ist ihr angeheirateter Neffe.

Stimme von Franziska Giffey: Krankheit verhinderte Lehramtsstudium

Franziska Giffey nahm nach dem Abitur ein Lehramtsstudium mit den Fächern Englisch und Französisch an der Humboldt-Universität (HU) Berlin auf. Wegen einer Kehlkopfmuskelschwäche, einer sogenannten Dysphonie, rieten Ärzte Giffey davon ab, Lehrerin zu werden.

Bei einer Dysphonie klingt die Stimme je nach Ausprägung heiser, rau, belegt oder behaucht. Der Klang, die Tonhöhe und die Lautstärke können vom Betroffenen oft nur wenig variiert werden. Bei Überbeanspruchung der Stimme kann sogar der komplette Stimmverlust drohen.

Eltern, Kindheit, Schule: Der Lebenslauf von Franziska Giffey

Franziska Giffey wurde am 3. Mai 1978 in Frankfurt (Oder) geboren. Sie ist Tochter des Kfz-Meisters Wolfgang Süllke und einer Buchhalterin. Mit ihrem Bruder wuchs sie in Briesen (Kreis Fürstenwalde) auf. Ihr Abitur machte sie im Jahr 1997 am Werner-Seelenbinder-Gymnasium in Fürstenwalde.

Über ihre Schulzeit sagte Giffey: „Ich war eine gute Schülerin, ich bin sehr gerne in die Schule gegangen. Ich hatte aber auch mal eine Vier, das muss in Mathe oder Physik gewesen sein. Meine Lieblingsfächer waren Englisch, Kunst und Musik.“

Franziska Giffey: Bezirksbürgermeisterin, Bundesfamilienministerin, Regierende Bürgermeisterin

Franziska Giffey am 15. April 2015 vor der Sondersitzung zur Wahl der neuen Bezirksbürgermeisterin von Neukölln.

Foto: picture alliance / dpa | Bernd von Jutrczenka

Giffey ist seit 2007 Mitglied der SPD und Ortsvereinsmitglied der SPD Hermannstraße. Im Mai 2014 wurde sie Kreisvorsitzende der SPD Neukölln – bis 2018. Von Dezember 2019 bis Dezember 2021 war sie Mitglied im SPD-Bundesvorstand.

Seit Ende 2020 ist sie gemeinsam mit Raed Saleh Landesvorsitzende der Berliner Sozialdemokraten, im Juni 2022 erfolgte die Wiederwahl. Giffey war Spitzenkandidatin der Berliner SPD für die Abgeordneten­haus­wahl 2021 und wurde in ihrem Rudower Wahlkreis in Neukölln direkt zum Mitglied des Abgeordnetenhauses gewählt.

Im Laufe ihrer politischen Karriere übte Giffey verschiedene Ämter auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene aus. Die Übersicht:

Vom 1. September 2010 bis zum 15. April 2015 war Giffey Bezirksstadträtin für Bildung, Schule, Kultur und Sport des Bezirks Neukölln.

Am 15. April 2015 wurde sie von der Bezirks­verordneten­versammlung Neukölln zur Bürgermeisterin des Bezirkes Neukölln gewählt. Damit beerbte sie den schillernden Neuköllner Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky im Amt.

Am 14. März 2018 wurde Giffey als Bundes­familien­ministerin im Kabinett von Angela Merkel ernannt und vereidigt, am 19. Mai 2021 erfolgte aufgrund der Plagiatsaffäre der Rücktritt von diesem Posten.

Seit dem 21. Dezember 2021 ist Franziska Giffey die Regierende Bürgermeisterin von Berlin.

Abgeordnetenhaus in Berlin: Zusammensetzung 2016 und 2021

Fraktion Sitze 2016 Sitze 2021 SPD 38 36 CDU 31 30 Linke 27 24 Grüne 27 32 AfD 25 13 FDP 12 12 Fraktionslose - 4