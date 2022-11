Linke will für mehr Gemeinwohl und Solidarität eintreten

Aus Sicht der Berliner Linke bietet die Wiederholung der Wahl zum Abgeordnetenhaus für die Menschen in der Hauptstadt die Chance darüber zu entscheiden, was für sie in der Krise zählt. „In der jetzigen Situation übernehmen wir weiter unsere Verantwortung, die Menschen in unserer Stadt sicher und warm durch die kommenden Monate zu bringen“, sagte Linke-Landesvorsitzende Katina Schubert am Mittwoch nach der Urteilsverkündung des Berliner Verfassungsgerichtshofs. „Die Berlinerinnen und Berliner haben nun die Möglichkeit darüber zu entscheiden, was ihnen angesichts der anhaltenden Krisen wirklich wichtig ist.“