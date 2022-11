Gegen die Krise: Deutsche Gasspeicher sind voll

Die Gasspeicher in Deutschland sind zu 100 Prozent gefüllt. Das teilte die Bundesnetzagentur in Frankfurt am Main mit. Einige Anlagen hätten noch mehr Kapazitäten sodass noch mehr Gas gespeichert werden könne.

