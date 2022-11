Die beste deutsche Wirtschaftshochschule feiert 20-Jähriges

Vor 20 Jahren gründete sich mithilfe der Wirtschaft die ESMT. Am Standort in Berlin-Mitte und in der Lehre blickt man in die Zukunft.

Berlin. Die renommierte Financial Times aus England kürt alljährlich die besten europäischen Wirtschaftshochschulen – und die ESMT aus Berlin ist seit einigen Jahren stets ganz vorne dabei. Im letzten Ranking 2021 landete die internationale Managementschule aus der deutschen Hauptstadt auf Platz sieben, deutlich vor anderen deutschen Wirtschafts-Privatunis.

Vor 20 Jahren taten sich die Stifter – deutsche Konzerne und Verbände – zusammen und investierten viel Geld. Heute liegt das Stiftungsvermögen bei rund 123 Millionen Euro. Das Jubiläum wurde bereits Ende Oktober gefeiert. „Ein Studium bei uns zeichnet die große Internationalität, kleine Gruppen und die hohe Qualität in der Lehre aus“, sagt ESMT-Geschäftsführer Georg Garlichs.

32.000 Euro kostet der 24 Monate dauernde Master

Gut 1900 Absolventen haben in den zwei Jahrzehnten die mittlerweile sieben Studienprogramme durchlaufen. Derzeit gibt es gut 700 Studierende, 70 Prozent davon aus dem Ausland. Hinzu kommen jährlich etwa 3000 Teilnehmer, die Weiterbildungsangebote an dem altehrwürdigen ESMT-Stammsitz nutzen: Das alte DDR-Staatsratsgebäude gegenüber des Humboldt-Forums ist die Heimat der Wirtschaftsuni.

Gut 32.000 Euro kostet ein 24 Monate dauerndes Master-Programm an der ESMT. Studierende, die nach dem Auswahlprozess genommen werden, zahlen entweder selbst, finanzieren auf Kredit oder studieren auch zum Teil umsonst. Erst, wer dann später einen gut bezahlten Job hat, muss die Gebühren zurückzahlen.

Mehr als 130 Millionen Euro will die ESMT in zwei neue Gebäude investieren

Im Jahr ihres 20-jährigen Bestehns – das Jubiläum wurde Ende Oktober begangen – blickt die Uni aber auch nach vorne. Längst habe man sich auch in der Lehre Zukunftsthemen zugewandt, sagt Garlichs und verweist zum Beispiel auf das neue „Future Institute for Sustainable Transformation“, das sich mit Nachhaltigkeitsfragen beschäftigt.

Auch am Standort selbst blickt die ESMT in die Zukunft: Die Wirtschaftshochschule plant in den nächsten Jahren eine Großinvestition. Mehr als 130 Millionen Euro sollen in den Neubau eines Seminargebäudes und eines Wohnheims fließen. Gerade wird mit Senat und Bezirk über den Bebauungsplan gesprochen. Ende 2028 will man fertig sein, so Garlichs.