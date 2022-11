Berlin: Wahl-Entscheid könnte vor Bundesverfassungsgericht landen

Berlin. Die Entscheidung des Bundestags, die Bundestagswahlen in 431 Berliner Wahlbezirken zu wiederholen, trifft auf geteilte Zustimmung. Sie wurde mit den Stimmen der Ampel-Fraktionen SPD, Grüne und FDP beschlossen. Der Union und der AfD ging sie nicht weit genug. Die beiden Oppositionsfraktionen wünschten sich eine Wiederholung in wesentlich mehr Wahlbezirken. Jan-Marco Luczak (CDU), Bundestagsabgeordneter aus Tempelhof-Schöneberg, erwartet, dass gegen die Entscheidung vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt werden wird. Auch die Parteien im Bundestag gehen davon aus, dass der Beschluss vor dem Bundesverfassungsgericht angefochten wird.

„Die massiven Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen in Berlin haben das Vertrauen in den demokratischen Prozess erschüttert. Die Integrität des Wahlaktes hat Schaden genommen. Diese organisierte Verantwortungslosigkeit des rot-rot-grünen Senats findet nun leider seine Fortsetzung in der Politik der Ampel", kritisiert der CDU-Abgeordnete Luczak. In "unsäglicher Weise" hätten SPD, Grüne und FDP das Verfahren im Wahlprüfungsausschuss parteipolitisch instrumentalisiert. Die Wiederherstellung der Legitimität der Wahl sei Ziel und Aufgabe des Wahlprüfungsausschusses, und nicht, möglichst viele eigene Mandate zu sichern. "Die Ampel desavouiert mit ihrem Vorgehen die Arbeit des Ausschusses und fügt unserer Demokratie weiteren Schaden zu. Der Ampelvorschlag kann und darf keinen Bestand haben", so Luczak.

Wahlwiederholung in Berlin: Noch viele Fragen offen

Betroffen von der Wahlwiederholung zum Bundestag sind nach dem Beschluss des Parlaments vom Donnerstag 327 der 2256 Wahlbezirke der Hauptstadt sowie 104 der 1507 Briefwahlbezirke. Die Wiederholung soll mit Erst- und Zweitstimme erfolgen. Erneut gewählt werden soll in jenen Wahlbezirken, in denen die Stimmabgabe 2021 aufgrund von Wahlfehlern unterbrochen wurde, in denen es erhebliche Verzögerungen gab oder in denen Wähler wegen fehlender oder falscher Wahlzettel nicht gültig abstimmen konnten. Ein Wiederholungsgrund liegt auch vor, wenn Wahllokale noch nach 18.30 Uhr geöffnet waren.

Wann bei einer Anfechtung vor dem Bundesverfassungsgericht dieses entscheidet, ist offen. Unklar sind auch die Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Bundestags. Sollte die Wahlbeteiligung bei der Teilwiederholung niedrig sein, könnte dies zur Folge haben, dass weniger Abgeordnete aus Berlin im Bundestag vertreten sein werden.

Auch die Abgeordnetenhauswahl vom September 2021 steht auf der Kippe. Darüber wird am kommenden Mittwoch, den 16. November, das Berliner Verfassungsgericht entscheiden. In der mündlichen Verhandlung zeichnete sich ab, dass das Gericht eine komplette Wiederholung anordnen könnte.