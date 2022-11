Laternelaufen 2022: Die schönsten Umzüge in Berlin

Berlin. Im Schein der Laterne stimmungsvoll durch die Straßen und Parks von Berlin ziehen, ist besonders für Kinder einer der Höhepunkte des Herbstes. Am Martinstag, dem 11. November, stehen wieder zahlreiche Laternenumzüge in der Stadt an. Die Berliner Morgenpost gibt hier einen Überblick, welche Veranstaltungen wo stattfinden und wodurch sie sich auszeichnen:

Hoch zu Ross auf der Domäne Dahlem durch herbstliche Felder schreiten

Mit Martinsfeuer und Musik startet der Laternenumzug auf der Domäne Dahlem. Die Kinder folgen mit ihren bunten Laternen dem Pferd der Sankt Martins, welcher den Umzug über das Landgut anführt. Stimmungsvolle Musik begleitet den leuchtenden Spaziergang.

Domäne Dahlem, ab 16 Uhr, Eintritt kostenlos, Königin-Luise-Straße 49, 14195 Berlin

Vom Berliner Dom zum Gendarmenmarkt – Laternenumzug auf der Museumsinsel

Los geht es um 16 Uhr mit dem Spiel vom Heiligen Martin im Dom (offen für Domgemeinde). Zur musikalischen Begleitung erklingen Lieder zum Martinstag. Große und kleine Besucher sind eingeladen, bei bekannten Liedern mit einzustimmen. Auf den Domstufen wird anschließend noch einmal gesungen, bevor sich der Laternenumzug auf den Weg zum Gendarmenmarkt macht.

Martinstag am Berliner Dom, ab 16 Uhr, Eintritt kostenlos, Spenden erbeten, Karl-Liebknecht-Straße 1, 10178 Berlin

Prenzlauer Berg: St. Martin am Mauerpark feiern

In drei leuchtenden Wellen erreichen die Teilnehmer den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Der erste Martinsumzug mit Pferd startet um 16.30 Uhr am Stadtkloster Segen (Schönhauser Allee 161). Beim zweiten Laternenlauf um 17 Uhr ab dem Elias-Gemeindehaus (Göhrener Straße 11) werden die kleinen Teilnehmer ebenfalls von Sankt Martin zu Pferde begleitet. Wer lieber von einer Martinsgans eskortiert werden möchte, startet um 18 Uhr an Moritzhof. Im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark treffen alle Glühwürmchen in spe und ihre Begleiter aufeinander. Dort können sie sich am Martinsfeuer wärmen, in Lieder einstimmen, das Martinsspiel beobachten, Martinshörnchen teilen oder den Abend mit warmen Getränken und Bratwürstchen ausklingen lassen. Das Fest wird von der evangelischen Kirchengemeinde Prenzlauer Berg veranstaltet.

Sankt-Martins-Feier, Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Eintritt kostenlos, Spenden erwünscht, Cantianstraße 24, 10437 Berlin

Laternenumzug im Britzer Garten für Familien

Der Martinsumzug wird vom Festplatz rund um den See zur Spiel- und Liegewiese im Britzer Garten ziehen. Bevor es los geht können große und kleine Besucher der Martinslegende und Liedern lauschen. Ein besonderes Highlight wird auch in diesem Jahr Sankt Martin auf dem Ross an der Spitze des Umzuges sein. Anschließend wartet das wärmende Martinsfeuer. Teilnehmende Jungen und Mädchen erhalten zudem Weckmännchen als Geschenk. Der Martinsumzug wird vom Förderkreis Freunde des Britzer Gartens veranstaltet.

Martinsfest-Umzug mit Laternen, Britzer Garten, 16:30 bis 18 Uhr, Sangerhauser Weg 1, 12349 Berlin

Matthäuskirche in Steglitz feiert Martinsfest mit Laternen und St. Martin hoch zu Ross

Ausgehend von der Matthäuskirche führt der Laternenumzug durch die Steglitzer Straßen. Mit dabei ist St. Martin zu Pferde. Der Umzug endet wieder im Kirchhof der Matthäuskirche. Dort können sich die großen und kleinen Teilnehmer bei Tee, Glühwein, Bratwurst und Waffeln stärken und aufwärmen.

Alt-Steglitzer Martinsfest, Matthäuskirche in Steglitz, ab 17.30 Uhr, Eintritt frei, Schloßstraße 44, 12165 Berlin

Kreuzberg feiert den Martinstag mit einem Laternenumzug ab Admiralbrücke

Der Umzug führt von der Admiralbrücke zur Christuskirche am Zickenplatz (Hohenstaufenplatz). Dort wird die Sage von Sankt Martin erzählt, der seinen Mantel mit einem frierenden Bettler teilte. Es gibt Kinderpunsch und Martinsbrötchen. Das Programm wird gemeinsam von der Evangelischen Kirchengemeinde Kreuzberg und der Evangelisch-methodistischen Christuskirche organisiert. Teilnehmer sollten ihre eigenen Laternen mitbringen.

Sankt-Martins-Fest in Kreuzberg, 17 bis 19 Uhr, Admiralbrücke, Ecke Planufer, Eintritt kostenlos, Admiralstraße, 10967 Berlin



Familiengottesdienst und Laternenumzug in der Altstadt Spandau

Beim Familiengottesdienst zu St. Martin wird an die Sage des Heiligen Martin erinnert. Danach beginnt der Laternenumzug. Durch die Altstadt Spandau geht es über die Havel zur Petrus-Kirche. Im Laternenschein leuchtet die atmosphärische Altstadt besonders gemütlich – die ideale Einstimmung für eine Tasse heißen Kakao für die Kleinen und Glühwein für die Eltern.

Familiengottesdienst und Laternenumzug in der Altstadt Spandau, St. Nikolai-Kirche, ab 17 Uhr, Eintritt kostenlos, St. Nikolai-Kirche, Carl-Schurz-Straße 48-56, 13597 Berlin

Schöneberger Akazienkiez feiert Martinsfest am Winterfeldtplatz

In der St. Mathias-Kirche beginnt das Fest um 17.30 Uhr mit einem traditionellen Martinsspiel. Mit leuchtenden Laternen geht es anschließend über den Winterfeldtplatz und durch die Straßen des Kiezes zum Pfarrhof der Gemeinde. Begleitet wird der Laternenumzug üblicherweise von einem St. Martin hoch zu Ross. Am Ziel wartet ein wärmendes Martinsfeuer auf die Teilnehmer.

St. Matthias am Winterfeldtplatz, ab 17.30 Uhr, Eintritt kostenlos, Goltzstraße 29, 10781 Berlin