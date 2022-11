Saleh lädt Bundesfamilienministerin Paus in Sprach-Kita ein

Berlins SPD-Chef Raed Saleh hat Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) aufgefordert, mit ihm eine Sprach-Kita zu besuchen, um sich von der Arbeit dort ein Bild zu machen. Der SPD-Politiker kritisierte die Ankündigung des Bundes, sich aus der Finanzierung der Sprach-Kitas zurückzuziehen. „Ich habe kein Verständnis, dass an der falschen Stelle gespart wird“, sagte Saleh am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Ich appelliere an das Finanz- und das Familienministerium, das zu korrigieren.“ Die Familienministerin müsse dazu klar Position beziehen. „Ich lade sie ein, mit mir in ihrer Heimatstadt Berlin eine Sprach-Kita zu besuchen“, sagte der SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende.